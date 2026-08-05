Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των επίμαχων προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων με ονομασία πώλησης Cookies Delta 9 Gummies infused και εμπορική ονομασία London Pound Cake75, σε συσκευασία των 50 γρ.

Ειδικότερα, πρόκειται για καραμέλες ζελεδάκια στα οποία ανιχνεύτηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις με τον ΕΦΕΤ να ενημερώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Επιπλέον, το συγκεκριμένα προϊόν περιέχει ως συστατικό την μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD).

Aυτά είναι τα επίμαχα ζελεδάκια που ανακαλούνται λόγω ανίχνευσης δραστικών ουσιών της κάνναβης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης Cookies Delta 9 Gummies infused και εμπορική ονομασία London Pound Cake75 , σε συσκευασία των 50 γρ. Το εν λόγω προϊόν εισάγεται από την Αμερική και διακινείται από την ελληνική επιχείρηση "BIOMINERALES PHARMA EUROPE" σε διάφορες επιχειρήσεις.

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Το προϊόν φέρει στην επισήμανσή του ένδειξη όπως «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή του θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.