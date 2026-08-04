Συναγερμός για πατατάκια Lay’s: Ανάκληση στην Αγγλία λόγω μη αναγραφόμενων αλλεργιογόνων, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Σε μαζική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από πατατάκια Lay’s Sour Cream & Dill Flavour Crisps προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς διαπιστώθηκε πρόβλημα στη σήμανση του προϊόντος, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο καταναλωτές με συγκεκριμένες τροφικές αλλεργίες.

Η ανάκληση αφορά τα πατατάκια Lay’s Sour Cream & Dill, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά μέσω της αλυσίδας Home Bargains στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόβλημα εντοπίστηκε επειδή στη συσκευασία δεν αναγράφονται ορισμένα αλλεργιογόνα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Συγκεκριμένα, το προϊόν ενδέχεται να περιέχει γάλα και σιτάρι (γλουτένη), χωρίς αυτά να δηλώνονται σωστά στην ετικέτα. Για τον λόγο αυτό οι καταναλωτές που έχουν αλλεργία στο γάλα, αλλεργία στο σιτάρι, δυσανεξία στη γλουτένη ή πάσχουν από κοιλιοκάκη καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν.

Η ανάκληση αφορά τα πακέτα Lay’s Sour Cream & Dill Flavour Crisps με ημερομηνία ανάλωσης έως και 31 Οκτωβρίου 2026 (Best Before: 31/10/2026). Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει προϊόν με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έχουν αλλεργία θα πρέπει να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η κατανάλωση του προϊόντος από άτομα με αλλεργία στα συγκεκριμένα συστατικά μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, με συμπτώματα όπως εξανθήματα, φαγούρα, πρήξιμο, γαστρεντερικές ενοχλήσεις, δυσκολία στην αναπνοή, ακόμη και σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε ιδιαίτερα ευαίσθητους οργανισμούς.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη γεύση και την αναφερόμενη παρτίδα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία ανάλωσης και δεν επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων Lay’s που κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις συσκευασίες που έχουν προμηθευτεί και, σε περίπτωση που διαθέτουν το προϊόν που περιλαμβάνεται στην ανάκληση και έχουν κάποια από τις σχετικές αλλεργίες, να μην το καταναλώσουν.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η κατανάλωση του προϊόντος από άτομα με αλλεργία στα συγκεκριμένα συστατικά μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, με συμπτώματα όπως εξανθήματα, φαγούρα, πρήξιμο, γαστρεντερικές ενοχλήσεις, δυσκολία στην αναπνοή, ακόμη και σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε ιδιαίτερα ευαίσθητους οργανισμούς. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη γεύση και την αναφερόμενη παρτίδα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία ανάλωσης και δεν επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων Lay’s που κυκλοφορούν στην αγορά.