Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές με αλλεργία, οι παρτίδες που ανακαλούνται.

Ανακαλούνται από τις αγορές της Νέας Ζηλανδίας πατατάκια λόγω μη δηλωμένου αλλεργιογόνου.

Ειδικότερα οι Αρχές ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την ανάκληση των Original Corn Chips (650 g) με ημερομηνία ανάλωσης 13 ΜΑΪ 26, καθώς σε συγκεκριμένη παρτίδα το προϊόν Cheese Corn Chips συσκευάστηκε λανθασμένα ως Original, με αποτέλεσμα να περιέχει μη δηλωμένα αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Όπως σημειώνεται το προϊόν διατέθηκε στα καταστήματα Gilmours Wholesale και online στο Gilmours Wholesale Food & Beverage.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται «σιωπηλός», καθώς τα αλλεργιογόνα δεν αναφέρονταν στη συσκευασία, καθιστώντας επιτακτική την προσοχή των καταναλωτών με αλλεργία ή δυσανεξία.

Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο τρόφιμο

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης είναι αίσθημα φαγούρας στο στόμα, στο λαιμό ή στα αυτιά, κόκκινο ερύθημα στο σώμα (γενικευμένο ή σε ένα σημείο) και πρήξιμο στο πρόσωπο (γύρω από τα μάτια, τη γλώσσα και το στόμα). Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν διάφορες μορφές δυσφορίας (αίσθημα στένωσης των αεραγωγών, δηλαδή η αίσθηση πως δεν μπορούμε να ανασάνουμε καλά, κοφτή αναπνοή ή αίσθημα ζάλης), αλλά και συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα ή ίωση, όπως κοιλιακός πόνος, διάρροια, φτέρνισμα, καταρροή και βουλωμένη μύτη.

Η ποσότητα του αλλεργιογόνου δεν μετρά

Ακόμη και ελάχιστη ποσότητα ή ίχνη ενός τροφίμου στο οποίο είμαστε αλλεργικοί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση οπότε για αυτό είναι προαπαιτούμενο να αναγράφονται όλα τα συστατικά ακόμη ίχνη αυτών προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων.Προσοχή στην αναφυλαξία: Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα τρόφιμα είναι κατά κανόνα ήπιες, όμως κάποιες φορές οδηγούν σε αναφυλαξία, γνωστή και ως αναφυλακτικό σοκ. Η αναφυλαξία είναι η ακραία εκδοχή της αλλεργικής αντίδρασης, έχει μεγάλη ένταση και μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι’ αυτό και πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως. Τα αρχικά της συμπτώματα ενδέχεται να μοιάζουν με αυτά της αλλεργικής αντίδρασης, γι’ αυτό τα άτομα που έχουν τροφική αλλεργία και το γνωρίζουν πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για την εμφάνιση αναφυλλαξίας. Τα συμπτώματα αυτής της επικίνδυνης κατάστασης είναι ταχυκαρδία, ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, δυσκολία στην αναπνοή εξαιτίας της στένωσης των αεραγωγών ή/και λιποθυμικό επεισόδιο και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης είναι η άμεση μεταφορά του πάσχοντος στο πλησιέστερο νοσοκομείο.