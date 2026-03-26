Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά.

Ο ΕΦΕΤ έδωσε εντολή για την ανάκληση παρτίδας συσκευασμένων φιστικιών, καθώς έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία αφλατοξινών και το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής Φορέα προέβη σε δειγματοληψία του τροφίμου εμπορικής ονομασίας «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο-η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» των 250g με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226.

To προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.», από την επιχείρηση «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Το προϊόν εξετάστηκε από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και διαπιστώθηκε ότι περιέχει «αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις». Έτσι, το προϊόν χαρακτηρίστηκε με ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Έπειτα από αυτό, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεσα ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο Φορέας καλεί όσους το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.