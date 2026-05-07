Ανησυχία προκαλεί η μαζική εμφάνιση μεδουσών στις ακτές του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εκατομμύρια τσούχτρες έχουν κατακλύσει θαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας προβληματισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Το φαινόμενο καταγράφεται κυρίως στην περιοχή μεταξύ Δάφνης και Πολιτικών, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, καφέ και μωβ μέδουσες εκτείνονται σε μήκος περίπου πέντε χιλιομέτρων κοντά στις ακτές.

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές Αρχές, καθώς υπάρχει φόβος ότι η εικόνα αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την τουριστική κίνηση της περιοχής εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου. Επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν ήδη ανησυχία για πιθανό κύμα ακυρώσεων από επισκέπτες και παραθεριστές.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου, οι δήμοι της περιοχής σχεδιάζουν την τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών και πλωτών φραγμάτων, ώστε να εμποδίσουν τις μέδουσες να προσεγγίσουν παραλίες και σημεία με αυξημένη παρουσία λουομένων.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η έξαρση των μεδουσών συνδέεται άμεσα με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και την αυξημένη παρουσία φυτοπλαγκτόν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και το τσίμπημα από μέδουσα είναι συνήθως αντιμετωπίσιμο, απαιτείται προσοχή. Οι γιατροί συστήνουν την άμεση αφαίρεση των πλοκαμιών από το δέρμα, καλό ξέπλυμα με νερό και εφαρμογή πάγου ή αντιισταμινικής κρέμας για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ δεν αποκλείεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα εφόσον αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των μεδουσών στις ακτές της περιοχής.