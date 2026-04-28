Την αντίδραση των Δικηγορικών Συλλόγων για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια προκάλεσε η σημερινή επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν.