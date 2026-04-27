Καλά τα νέα φέρνει το 2027 για τους εργαζομένους με την Πρωτομαγιά να δημιουργεί ένα πενθήμερο μακριά από την εργασία τους.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις πιο αγαπημένες αργίες, καθώς σηματοδοτεί την άνοιξη και δίνει την ευκαιρία για ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Φέτος, η Πρωτομαγιά θα γιορταστεί την προσεχή Παρασκευή γεγονός που διαμορφώνει ένα τριήμερο ξεκούρασης, καθώς «κουμπώνει» ιδανικά με το Σαββατοκύριακο. Έτσι, εργαζόμενοι και μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν τις τρεις ημέρες για αποδράσεις και εκδρομές. Η συγκεκριμένη συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον άδεια, ενώ δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη «απόδραση» από την καθημερινότητα πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, η Πρωτομαγιά παραμένει μια αργία με ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, συνδεδεμένη με την εργατική ημέρα αλλά και με την παράδοση της εξόδου στην ύπαιθρο και τον εορτασμό της άνοιξης. Έτσι, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αποτελεί κάθε χρόνο μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα ξεκούρασης μέσα στην άνοιξη.

Βέβαια, σύμφωνα με τα τερτίπια του ημερολογίου του χρόνου (2027) η Πρωτομαγιά «πέφτει» μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα ήτοι το Μεγάλο Σάββατο και αναγκαστικά θα μετατεθεί όποτε εύλογα θα δημιουργηθεί ένα πενθήμερο για τους εργαζομένους αφού αναμένεται να εορταστεί την Τρίτη του Πάσχα ήτοι στις 4 Μαίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία, με συγκεκριμένο θεσμικό και εργασιακό πλαίσιο. Μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα δεν «χάνεται», αλλά μετατίθεται, ώστε να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των αργιών. Μια τέτοια περίπτωση θα συμβεί και το 2027 που «πέφτει» ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου. Με αυτά τα δεδομένα θεωρείται σίγουρα η μετάθεση της αργίας λόγω Πάσχα για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ήτοι στις 4 του μήνα ημέρα Τρίτη. Έτσι του χρόνου οι εργαζόμενοι κερδίζουν από την Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα που θα γιορταστεί εκτός απροόπτου η εργατική Πρωτομαγιά ένα πενθήμερο διακοπών και ξεκούρασης. Βέβαια την αργία της Πρωτομαγιάς την «χάνουν» οι μαθητές καθώς τα σχολεία θα είναι ούτως ή άλλως κλειστά για τις πασχαλινές διακοπές.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους ανήμερα Πρωτομαγιάς

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

