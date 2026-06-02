Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αν και το φετινό ημερολόγιο δεν προσφέρει πολλά ευνοϊκά τριήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για ταξίδια και εξορμήσεις.

Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αρκετοί στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στις επόμενες αργίες του 2026, αναζητώντας ευκαιρίες για ξεκούραση, σύντομες αποδράσεις και καλύτερο προγραμματισμό των διακοπών τους.

Αν και το φετινό ημερολόγιο δεν προσφέρει πολλά ευνοϊκά τριήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για ταξίδια και εξορμήσεις. Ξεχωριστή θέση κατέχει ο Δεκαπενταύγουστος, που παραμένει μία από τις σημαντικότερες περιόδους θερινών μετακινήσεων για τους Έλληνες.

Δεκαπενταύγουστος 2026

Η Κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Η αργία συμπίπτει με το Σαββατοκύριακο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν δημιουργείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Παρόλα αυτά, η περίοδος γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς παραδοσιακά αποτελεί το αποκορύφωμα των καλοκαιρινών διακοπών, με προορισμούς όπως τα νησιά και η ελληνική περιφέρεια να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα τριήμερα που απομένουν μέχρι το τέλος του 2026

Οι ευκαιρίες για τριήμερα έως το τέλος της χρονιάς είναι περιορισμένες.

28η Οκτωβρίου: Η εθνική επέτειος πέφτει ημέρα Τετάρτη και δεν δημιουργεί από μόνη της τριήμερο.

Χριστούγεννα 2026: Η αργία των Χριστουγέννων πέφτει Παρασκευή, προσφέροντας το μοναδικό ουσιαστικό τριήμερο του δεύτερου εξαμήνου της χρονιάς:

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου – Σύναξη της Θεοτόκου

Οι αργίες που απομένουν το 2026

15 Αυγούστου 2026 – Κοίμηση της Θεοτόκου (Σάββατο)

28 Οκτωβρίου 2026 – Επέτειος του «Όχι» (Τετάρτη)

25 Δεκεμβρίου 2026 – Χριστούγεννα (Παρασκευή)

26 Δεκεμβρίου 2026 – Σύναξη της Θεοτόκου (Σάββατο)

Παρά τις περιορισμένες ευκαιρίες για τριήμερα, οι αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους εξακολουθούν να προσφέρουν δυνατότητες για μικρές αποδράσεις και καλύτερο προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής καθημερινότητας.