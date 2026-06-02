Αναλυτικά η δήλωσή του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Με νέες δηλώσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό predator, δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Επιμένει για κατοχή και χρήση του predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συμβάσεις κλπ).

Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα.

Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντίλιαν εμφανίζεται ως "παράγων κάθαρσης (!)", δηλώνει πως γνωρίζει αν και τι είπε στην Επιτροπή Θεσμών ο νυν διοικητής της ΕΥΠ για την ύπαρξη ή μη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator, κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, σχολιάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και «απειλεί» ευσχήμως για το τι θα μπορούσε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό.

Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αυτονόητο: καμία σκιά δεν μπορεί να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των θεσμών. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου».

Η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

«Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου.

Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο Κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της ΕΥΠ σε κατάθεσή του κεκλεισμένων των θυρών (με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές), ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, για προφανείς λόγους, πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας.

Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημμεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Αυτό είναι κράτος δικαίου. Παρά τα πολιτικά αφηγήματα, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχαμε σε οποιοδήποτε έγκλημα.

Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή.

Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό.

Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου.

Αυτές οι φωνές ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Επιδιώκουμε μόνο την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και θα αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο νομικό μέσο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος μας είναι σαφής: δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα -αυτό δεν το γνωρίζουμε- αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε φερόμενες δραστηριότητες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων και ότι το κράτος δικαίου πρέπει να προστατεύεται από την πολιτικοποίηση».