Σήμερα η κηδεία του 34χρονου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών στην Ιωάννινα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που οδήγησε στον θάνατο του 34χρονου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου.

Ο αθλητής κατέληξε τη Δευτέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Μάριος, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές έδωσαν εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να καταγραφούν επισήμως τα ακριβή αίτια θανάτου.

Παράλληλα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την προανάκριση, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο περιστατικό ενεπλάκη επιβατικό όχημα που οδηγούσε 63χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στις αρχές.

Τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα του 34χρονου, έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας και θα εξεταστούν από πραγματογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας.

Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου προκάλεσε συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία, ενώ μηνύματα συλλυπητηρίων έστειλαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του εντός και εκτός γηπέδων.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στα Ιωάννινα, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του ποδοσφαίρου που θα τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.