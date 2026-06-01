Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ αναμένεται η διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων θανάτου του άτυχου υποβρύχιου αλιέα.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 60χρονου υποβρύχιου αλιέα στη Λέρο, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Μπρούντζι, κοντά στην Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού να τον παραλαμβάνει και να τον μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας.

Εκεί βρισκόταν σε αναμονή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 60χρονο και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.