Ακόμη μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο με θύμα έναν 37χρονο εκπαιδευτικό.

Ο 37χρονος διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σύμφωνα με το korinthostv.gr όταν το όχημα που οδηγούσε ο εκπαιδευτικός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε ρέμα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 37χρονος βρισκόταν μόνος του στο αυτοκίνητο. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των διασωστικών συνεργείων, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος μαθητές, συναδέλφους και κατοίκους της περιοχής, καθώς ο άτυχος εκπαιδευτικός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για την προσφορά και το έργο του στη σχολική κοινότητα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.