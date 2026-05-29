Την ώρα που ο άτυχος 47χρονος έφυγε από την ζωή η κόρη του διαγωνιζόταν για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Βόλου από τα τραγικά παιχνίδια της μοίρας καθώς 47χρονος μπαμπάς πέθανε αιφνιδίως την ώρα που η κόρη του συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2026.

Ο 47χρονος, γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και ιδιοκτήτης τσιπουράδικου, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του σύμφωνα με το Magnesianews.gr.

O θάνατός του αποδίδεται πιθανόν σε ανακοπή καρδιάς, η οποία σημειώθηκε ενώ βρισκόταν στο μπάνιο της οικίας του. Τον άνδρα εντόπισε η σύζυγός του, η οποία και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.