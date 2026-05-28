Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ένα 9χρονο παιδί πέθανε στη Ζαγορά.

Σύμφωνα με το Magnesianews.gr τo 9χρονο παιδί που φοιτούσε σε ειδικό σχολείου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στον ύπνο του. Το παιδί φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού σήμερα το πρωί η μητέρα του επιχείρησε να το ξυπνήσει για να πάει στο σχολείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της δεν ανταποκρινόταν.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας.