Πέθανε ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ- στο «τιμόνι» του οποίου ήταν από τον Απρίλιο του 2024- έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του Γεώργιου Δριτσάκου, αντιπτεράρχου εν αποστρατεία, που είχε διατελέσει και διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος, Σοφία Σωτηροπούλου, τα μέλη του ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή (29/6, 11:30) στον ιερό ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου (Ν. Σεπολίων) στο Μπουρνάζι.