Ήρεμα σε γενικές γραμμές, με μικρο-εντάσεις εντός της αίθουσας, διεξάγεται η έκτη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, που εκδικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών.

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία αντιρρήσεων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Ένταση

Από τις λίγες φορές που γονείς και συγγενείς θυμάτων εξανέστησαν στη διάρκεια της διαδικασίας ήταν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Σε αναφορά του δικηγόρου της κ. Τσαπαρίκου ότι «μεγάλωσε στη φτώχεια», αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς, φωνάζοντας «να κάνουμε έρανο. Να έρθει εδώ. Τα λεφτά που πληρώνεστε είναι βρώμικα. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου».

Αντίστοιχα, μητέρες των Τεμπών φώναζαν εντός της αίθουσας «κρατικό έγκλημα».

Αντιρρήσεις για τους δικηγορικούς συλλόγους

Αντιρρήσεις και ενστάσεις εξέφρασαν οι συνήγοροι για τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης των μηχανοδηγών.

Κανείς δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για τη δήλωση γονιών, συγγενών ή επιζώντων.

Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων υπαλλήλων του ΟΣΕ Λάρισας εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, το οποίο χαρακτήρισαν ως κύριο υπεύθυνο του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Ελάχιστοι οι παρόντες κατηγορούμενοι και στη σημερινή συνεδρίαση. Εντός της αίθουσας παραβρίσκονται μόλις 6 από τους 36.