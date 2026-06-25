Ιδιαιτέρως σημαντικές οι δύο επόμενες συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για τα Τέμπη.

Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εκδικάζει την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών υπήρξαν εξόχως ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Επ’ αυτού, νομικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να καθορίσουν εν πολλοίς την πορεία της υπόθεσης. Ιδιαιτέρως σημαντικές θα είναι και οι δύο επόμενες συνεδριάσεις, της 30ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου, καθώς σε αυτές θα εκφωνηθούν οι αποφάσεις επί των αιτημάτων που έθεσαν δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία.

Μέχρι στιγμής δε αυτό που μπορεί να προκύψει ως συμπέρασμα με μία σχετική ασφάλεια είναι ότι το δημόσιο έχει λάβει από μόνο του τον ρόλο του παρατηρητή. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν εάν θα παραμείνει σε αυτό το ρόλο, παρότι δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας.

Τα αιτήματα στη δίκη για τα Τέμπη

Στο πλαίσιο της 14ης συνεδρίασης του δικαστηρίου τέθηκαν συνολικά τέσσερα (4) αιτήματα από τους δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία.

Ο δικηγόρος των οικογενειών της Αγάπης Τσακλίδη και της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου κ. Δαμιανός Μπαλασούλης κατέθεσε το αίτημα της αναβάθμισης της κατηγορίας για τα δύο στελέχη της Hellenic Train από το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με το οποίο παραπέμφθηκαν σε αυτή τη δίκη στο κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Τεκμηρίωσε δε το αίτημά του επισημαίνοντας τα εξής: «Γνώριζαν - εξήγησε - την άκρως επικίνδυνη κατάσταση, που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο και όχι μόνο δεν έλαβαν μέτρα, αλλά επέβαλαν στους μηχανοδηγούς να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, με στόχο το κέρδος της εταιρείας. Η Hellenic είναι ο μοναδικός πάροχος στο κοινό. Ευθύνεται έναντι τρίτων και εργαζομένων για την ασφάλεια της μεταφοράς. Δεν μερίμνησαν για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας όπως το ETCS και το GSMR. Αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας και ευθύνονται για την έλλειψη προσωπικού. Επέδειξαν εγκληματική αδιαφορία, η οποία με πράξεις και παραλείψεις τους επέτεινε την επικινδυνότητα.

Δεν προχώρησαν για παράδειγμα στην διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τον διαχειριστή υποδομής. Παραλείψεις επέδειξαν και σε τροχαίο υλικό.

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Γνώριζαν την κατάσταση, καθώς στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά ατυχήματα. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Από την πλευρά τους υπήρχε και απουσία αυτοδιακινδύνευσης αφού δεν ανέβαιναν οι ίδιοι παρά μόνο οι μηχανοδηγοί». Το δεύτερο αίτημα που κατέθεσε ο κ. Μπαλασούλης αφορά στην αναβάθμιση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τους 35 κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Με τα προαναγραφόμενα αιτήματα συντάχθηκε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος των οικογενειών Ρούτση, Παπαγγελή, Σέπκα και ενός επιζώντα. Επιχειρηματολόγησε για την επιχείρηση συγκάλυψης της υπόθεσης από κυβερνητικούς παράγοντες, αναφέρθηκε στις δύο «περιφερειακές» δίκες των Τεμπών, για τα εξαφανισμένα βίντεο και τον ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που αναβλήθηκαν επ' αόριστον, μίλησε για τις υψηλές ταχύτητες που ανέπτυσσαν τα τρένα, για την ανολοκλήρωτη σύμβαση 717, που αφορούσε στα μέτρα ασφαλείας για τον σιδηρόδρομο και υπογράμμισε ότι τόσο η εταιρία όσο και ο ΟΣΕ και το υπουργείο γνώριζαν τον κίνδυνο στον οποίο έθεταν το επιβατικό κοινό. «Δεν ήταν αμέλεια», σημείωσε για να συμπληρώσει, «η ευθύνη του δικαστηρίου σας είναι τεράστια σε σχέση με την υπόθεση ακόμη και για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην διαφθορά που σκοτώνει». Τα δύο αιτήματα που έθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου αφορούν στο να συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο η κατηγορία της έκρηξης και της έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Δίκη Τεμπών: Πρόβλημα ασφάλειας δικαίου

Σε μία δήλωση προς την έδρα προχώρησε και ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος. «Έχετε σαφή αντίληψη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσετε. Πρόβλημα ασφάλειας Δικαίου. Θα ήταν σημαντικό για το δικαστήριο να αναζητήσει τα στοιχεία που προέκυψαν από τις «ανοιχτές» δίκες (σημ. που αφορούν στην υπόθεση και έχουν διαχωριστεί από την κεντρική δικογραφία). Να αναζητήσετε και να λάβετε το αποδεικτικό υλικό που προέκυψε από αυτές και να συνεκτιμηθεί ως ενιαίο υλικό με την ίδια αποδεικτική ενότητα».

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, στην επόμενη συνεδρίαση και η εκφώνηση της απόφασης της έδρας.