Ο δικηγόρος της οικογένειας της Αγάπης Τσακλίδου, Δαμιανός Μπαλασούλης ζήτησε για τον πρώην CEO της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο και τον πρώην τεχνικό διευθυντή της εταιρείας, Τζιοβάνι Μπουσολέτι, να απαγγελθούν κατηγορίες για το κακούργημα.

Την μετατροπή και βελτίωση της κατηγορίας για τα δύο στελέχη της Hellenic Train καθώς και για τους υπόλοιπους 35 κατηγορούμενους ζήτησε κατά τη διάρκεια της σημερινής, 14ης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας δικηγόρος οικογένειας θύματος.

Προτάσεις για τα στελέχη της Hellenic Train

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της οικογένειας της Αγάπης Τσακλίδου, Δαμιανός Μπαλασούλης ζήτησε για τον πρώην CEO της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο και τον πρώην τεχνικό διευθυντή της εταιρείας, Τζιοβάνι Μπουσολέτι, να απαγγελθούν κατηγορίες για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας κατά τον νόμο 291 του ποινικού κώδικα. Να θυμίσουμε ότι τα δύο στελέχη της εταιρίας είναι κατηγορούμενοι για πλημμελήματα.

Επίσης ο κ. Μπαλασούλης κατέθεσε το αίτημα της αναβάθμισης κατηγορίας για τους υπόλοιπους 35 κατηγορούμενους και συγκεκριμένα από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση και ενδεχόμενο δόλο.

Δηλώσεις για ευθύνες και παραλείψεις

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«Γνωριζαν - εξήγησε - την άκρως επικίνδυνη κατάσταση, που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο και όχι μόνο δεν έλαβαν μέτρα, αλλά επέβαλαν στους μηχανοδηγούς να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, με στόχο το κέρδος της εταιρείας. Η Hellenic είναι ο μοναδικός πάροχος στο κοινό. Ευθύνεται έναντι τρίτων και εργαζομένων για την ασφάλεια της μεταφοράς. Δεν μερίμνησαν για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας όπως το ETCS και το GSMR. Αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας και ευθύνονται για την έλλειψη προσωπικού. Επέδειξαν εγκληματική αδιαφορία, η οποία με πράξεις και παραλείψεις τους επέτεινε την επικινδυνότητα.

Δεν προχώρησαν για παράδειγμα στην διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τον διαχειριστή υποδομής. Παραλείψεις επέδειξαν και σε τροχαίο υλικό.

Γνώριζαν την κατάσταση, καθώς στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά ατυχήματα. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Από την πλευρά τους υπήρχε και απουσία αυτοδιακινδύνευσης αφού δεν ανέβαιναν οι ίδιοι παρά μόνο οι μηχανοδηγοι».

Αίτημα για μετατροπή της κατηγορίας σε δόλο

Τέλος ο κ. Μπαλασούλης ζήτησε από την έδρα την μετατροπή της ανθρωποκτονιας κατά συρροή από αμέλεια για τους υπόλοιπους 35 κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα με την κατάθεση αιτημάτων των διαδίκων.