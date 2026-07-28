Αθώος δήλωσε και ο δεύτερος ψαράς που κατηγορείται για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνα.

Στην ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον αδελφό του, κινήθηκε στην απολογία του και ο δεύτερος ψαράς που κατηγορείται για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πριν από πέντε χρόνια.

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό και έτσι δεν βγήκαμε», υποστήριξε ο κατηγορούμενος ο οποίος επέμεινε, πως μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, είχαν γυρίσει από το ψάρεμα το Σάββατο, μία ημέρα δηλ. πριν το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και την επόμενη ημέρα ήταν συνεχώς στο σπίτι του.

«Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», είπε, απευθυνόμενος στους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Όταν πάντως ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε για ποιο λόγο σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας είχε μιλήσει για κυνήγι χωρίς να έχει πάρει μαζί του κυνηγετικό όπλο, απάντησε: «Είπα αρχικά κυνήγι, γιατί θα έδειχνα στο γιο μου ότι δεν θα μπορούσαμε να κυνηγήσουμε. Γι' αυτό και δεν πήραμε και όπλα».,

Εισαγγελέας: Ο βασικός μάρτυρας όταν είπε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη θυμάστε ποιον έδειξε από τους δυο σας;

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Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Το βίντεο της υπεράσπισης που αμφισβήτησαν οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη

Το θερμόμετρο πάντως ανέβηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν η υπεράσπιση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων προσκόμισε στο δικαστήριο βίντεο και φωτογραφίες από την επόμενη ημέρα στις 25/1/2021 στις 11:52 το πρωί, όπου φαίνεται το σκάφος τους να είναι ελλιμενισμένο με την πρύμνη και τα δίχτυα τους να είναι απλωμένα.

Η δικηγόρος των ψαράδων χαρακτήρισε λάθος της υπεράσπισης το ότι δεν προσκομίστηκε νωρίτερα το οπτικοακουστικό αυτό υλικό στο δικαστήριο. «Φαίνεται το αλιευτικό καταφύγιο και το σκάφος με τα δίχτυα απλωμένα, όπως τα έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος. Το έχει τραβήξει ο γιος του», ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης, με τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη να αντιδρούν έντονα.

Για αστειότητες μίλησε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος αμφισβητώντας τη γνησιότητά του υπαινίχθηκε σαφώς ότι πρόκειται για προϊόν ΑΙ. «Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;», διερωτήθηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος με τον κατηγορούμενο να του απαντά :«το παιδί κατέβηκε στο λιμάνι όταν εμείς ήμασταν στο σπίτι».

Τελικά, το οπτικό υλικό επισκοπήθηκε από το δικαστήριο το οποίο στη συνέχεια διέκοψε για τις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας.