Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει με τον Σήφη Βαλυράκη, πριν τη δολοφονία του.

Την πεποίθησή του ότι ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτοντας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στη δίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει με τον Σήφη Βαλυράκη, πριν τη δολοφονία του.

Τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς για την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου

Στενή φιλία πολλών ετών έδενε τον Αντώνη Σαμαρά με τον Σήφη Βαλυράκη, «έναν ανυποχώρητο και έντιμο πολιτικό», όπως τον χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του, πριν την δολοφονία του. Για αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη και σήμερα πως αυτός που «σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα, ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας...» είχε βρεθεί νεκρός, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε να πεθάνει … πάνω του έτρεχε μια ροή ελευθερίας» είπε ο Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δολοφονήθηκε βίαια . ««Ήταν ΟΥΚας …» ανέφερε σημειώνοντας πως ο Σήφης Βαλυράκης γνώριζε καλά τη θαλάσσια περιοχή καθώς θεωρούσε καταφύγιο του την Ερέτρια και «είναι ντροπή να υπονοήσει κάποιος το αντίθετο»

«Ήταν μία βίαιη δολοφονία»

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν κατηγορηματικός. «Πρόκειται περί δολοφονίας…Ήταν μια βίαια δολοφονία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μπορούσε φύγει ….Θεωρώ κωμικό ανέκδοτο ότι δεν ξέρει τη θάλασσα…Δεν στέκει σε καμία περίπτωση ότι έπεσε στη θάλασσα . Αδύνατο να πιστέψω ότι δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα σε μια περιοχή που γνώριζε . Είναι αστείο…» είπε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την φυσική και διανοητική κατάσταση του Σήφη Βαλυράκη είπε πως «ήταν πολύ ζωηρός» , «άφοβος και άδολος». Ο πρώην πρωθυπουργός θυμήθηκε την τελευταία κουβέντα που είχαν, τη μοιραία ημέρα, με αφορμή τη δημοσίευση άρθρου του Αντώνη Σαμάρα για τα εθνικά θέματα. «Είχε γράψει και εκείνος σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατο του…», είπε

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντ. Σαμαράς: Από τις φωτογραφίες που είδα αυτό πιστεύω, ότι ήταν μια δολοφονία. Ο Σήφης Βαλυράκης δεν μπορούσε να πνιγεί, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι».

Υπ. Κατηγορίας: Πως τον ακούσατε εκείνη την ημέρα;

Αντ. Σαμαράς: Μια χαρά τον άκουσα, λιοντάρι.

Υπ. Κατηγορίας: Τι σας είπε για την τοποθέτηση σας στην Καθημερινή;

Αντ. Σαμαράς: Θυμάμαι ότι μου είπε τη λέξη «συμφωνώ» και πως με ενημέρωσε ότι είχε γράψει και ο ίδιος άρθρο για τα ίδια θέματα που θα δημοσιευόταν σε άλλη εφημερίδα.

Υπ. Κατηγορίας: Το άρθρο σας είναι και σήμερα επίκαιρο για τον κατευνασμό στο Αιγαίο…

Αντ. Σαμαράς: Εγώ είχα πει ότι δεν συζητάς μ’ έναν πειρατή.

Υπ. Κατηγορίας: Εκείνη την ημέρα ήταν έτσι όπως τον είχατε συνηθίσει;

Αντ. Σαμαράς: Απολύτως.

Υπ. Κατηγορίας: Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας;

Αντ. Σαμαράς: Από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν…αίλουρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα αδιανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία.

«Ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ακραία έντιμος. Ήταν σύμβολο»

Συγκλονισμένος από το χαμό του Σήφη Βαλυράκη, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι «το κενό που άφησε ήταν τεράστιο» και πρόσθεσε: «Θεωρώ τιμή μου που γνώρισα στη ζωή μου το Σήφη Βαλυράκη…Ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά…Ακέραιος και ανυποχώρητος, ήταν αληθινός . Από μέσα του ανάβλυζε η αλήθεια… Ήταν ακραία έντιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ περιέγραψε πως ξεκίνησε η μακρά φιλία τους η οποία, όπως σημείωσε, εδραιώθηκε την περίοδο που τον καλούσε στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών να μιλήσει ,ως βουλευτής της ΝΔ, για την εξωτερική πολιτική.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Κωνσταντόπουλου, σχετικά με το πως εξηγεί τα λάθη στη έρευνα και την αρχική αρχειοθέτηση της, ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Η αρχειοθέτηση για μένα ήταν κάτι το αδιανόητο. Θυμάμαι πήρα τηλέφωνο τη σύζυγο του και της είπα ότι δεν μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Από πλευράς ουσίας, μου έκανε κατάπληξη ότι η Μίνα έπρεπε να αγωνιστεί τόσο καιρό για να φτάσουμε στη δίκη. Ο Βαλυράκης ήταν ένα σύμβολο, δεν ήταν μια απλή περίπτωση. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κινητροδότηση για να δούμε για ποιον λόγο -να το πω απλά- τον φάγανε.».

Αντ. Σαμαράς: «Με παρακολουθούσαν. Περιμένω να μου πουν τους λόγους»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν;

Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησης μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.