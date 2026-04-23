Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο κεφάλι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν με μεγάλη δύναμη, ικανά να τον οδηγήσουν στο θάνατο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα που κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των δύο κατηγορούμενων για τη δολοφονία του ψαράδων οι οποίοι δικάζονται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Ο κ. Καλόγρηας ο οποίος μαζί με τη συνάδελφό του Χριστίνα Τσάκωνα είχε διενεργήσει τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ διαπίστωσε πως διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις ενώ, δύο από τα συνολικά 9 τραύματα που έφερε ο Σήφης Βαλράκης ήταν θανατηφόρα, ακόμη κι αν δεν είχε πέσει στη θάλασσα. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα σχετικά ευρήματα, φαίνεται πως ασκήθηκε με τα χτυπήματα αυτά «μεγάλη κινητική δύναμη».

Ο μάρτυρας θεωρεί ότι κάποια από τα τραύματα προκλήθηκαν από “θλον και τέμνον όργανο” ενώ άλλα από “θλον και αμβλύ όργανο” τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης. Πιθανόν τα χτυπήματα, όπως είπε ο κ. Καλόγρηας, δείχνοντας και φωτογραφίες, να προέρχονται από την προπέλα σκάφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πει ο ίδιος με βεβαιότητα.

Μάρτυρας: Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.

Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;

Μάρτυρας: Ναι θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων

Εισαγγελέας: Θλον και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;

Μάρτυρας : Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.

Η πλευρά της οικογένειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στον ιατροδικαστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες)

Μάρτυρας: Όχι. Δεν είναι θλον και τέμνον όργανο. Είναι θλον και αμβλύ.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;

Μάρτυρας: Ναι εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρεται στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;

Μάρτυρας : Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.

Στο δικαστήριο πάντως δεν προσήλθε για να καταθέσει η κ Τσάκωνα η οποία με επιστολή της, δήλωσε πως έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και υποστήριξης της κατηγορίας είπαν στο δικαστήριο ότι η υπηρεσιακή της κατάσταση δεν την εμποδίζει να προσέλθει να καταθέσει, με τον πρόεδρο να επιφυλάσσεται.