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Eπίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Play Days

Ελληνικά Γράμματα

Σάββατο 13/6 και ώρα 12:00 | Public Τσιμισκή



Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα Public και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε προσκαλούν σε μία διαδραστική παιδική εκδήλωση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12:00, στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:

Η ομάδα «Yupi Yaya» αναλαμβάνει τη διαδραστική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι με στοιχεία περιπέτειας με βάση τα βιβλία της σειράς «Geronimo Stilton», αλλά και facepainting με σχέδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Μετά το τέλος της δράσης τα παιδιά συνεχίζουν τη διασκέδαση στη γωνιά δημιουργίας με ειδικά σχεδιασμένα activity φυλλάδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα παιχνίδια παρατηρητικότητας, γρίφους, παζλ, κουίζ και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες επίλυσης μυστηρίων.

Play Days

Ελληνικά Γράμματα

Σάββατο 13/6 και ώρα 12:00 | Public Ορεστιάδας



Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Τα Public και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε προσκαλούν σε μία διαδραστική παιδική εκδήλωση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12:00, στο Public Ορεστιάδας.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:

Τους μικρούς μας φίλους περιμένει διαδραστική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι με στοιχεία μυστηρίου με βάση τα βιβλία της σειράς «Μις Άγκαθα», αλλά και facepainting με σχέδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Μετά το τέλος της δράσης τα παιδιά συνεχίζουν τη διασκέδαση στη γωνιά δημιουργίας με ειδικά σχεδιασμένα activity φυλλάδια εμπνευσμένα από τα βιβλία! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα παιχνίδια παρατηρητικότητας, γρίφους, παζλ, κουίζ και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες επίλυσης μυστηρίων.

Play Days

Ελληνικά Γράμματα

Σάββατο 13/6 και ώρα 12:00 | Public Τσιμισκή



Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Τα Public και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε προσκαλούν σε μία διαδραστική παιδική εκδήλωση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12:00, στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:

Η ομάδα «Yupi Yaya» αναλαμβάνει τη διαδραστική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι με στοιχεία περιπέτειας με βάση τα βιβλία της σειράς «Geronimo Stilton», αλλά και facepainting με σχέδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Μετά το τέλος της δράσης τα παιδιά συνεχίζουν τη διασκέδαση στη γωνιά δημιουργίας με ειδικά σχεδιασμένα activity φυλλάδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα παιχνίδια παρατηρητικότητας, γρίφους, παζλ, κουίζ και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες επίλυσης μυστηρίων.

Play Days

Ελληνικά Γράμματα

Σάββατο 13/6 και ώρα 12:00 | Public+home Πατήσια



Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Τα Public και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε προσκαλούν σε μία διαδραστική παιδική εκδήλωση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12:00, στο "Public + home" Πατήσια.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:

Τους μικρούς μας φίλους περιμένει διαδραστική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι με στοιχεία μυστηρίου με βάση τα βιβλία της σειράς «Μις Άγκαθα», αλλά και facepainting με σχέδια εμπνευσμένα από τα βιβλία!

Μετά το τέλος της δράσης τα παιδιά συνεχίζουν τη διασκέδαση στη γωνιά δημιουργίας με ειδικά σχεδιασμένα activity φυλλάδια εμπνευσμένα από τα βιβλία! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα παιχνίδια παρατηρητικότητας, γρίφους, παζλ, κουίζ και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες επίλυσης μυστηρίων.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του μήνα εδώ