Ανακαλύψτε τη νέα γενιά Galaxy και αποκτήστε τη συσκευή που σας ταιριάζει, με άτοκες δόσεις, ακόμη και χωρίς πιστωτική κάρτα, για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές σας.

Στα Public, οι μοναδικές ευκαιρίες τεχνολογίας συναντούν τις πιο σύγχρονες συσκευές που έρχονται να κάνουν την καθημερινότητα πιο έξυπνη, πιο δημιουργική και πολύ απολαυστική. Η νέα σειρά Samsung Galaxy Z και τα νέα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 έρχονται να εμπλουτίσουν το οικοσύστημα Galaxy, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών.

Με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καινοτόμο σχεδιασμό και λειτουργίες που προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη, τα νέα Samsung Galaxy smartphones και smartwatches είναι διαθέσιμα στα Public, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της απαράμιλλης αισθητικής.

Νέα Samsung Galaxy Z: Κορυφαία και συναρπαστικά

Η νέα σειρά Samsung Galaxy Z φέρνει τρεις ξεχωριστές προτάσεις: τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 και Galaxy Z Flip8, σχεδιασμένα για διαφορετικές ανάγκες - από την παραγωγικότητα και την ψυχαγωγία έως τη δημιουργία περιεχομένου και την προσωπική έκφραση.

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Το Galaxy Z Fold8 προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό του, επιτρέποντας την εύκολη μετάβαση από τις γρήγορες καθημερινές αλληλεπιδράσεις σε μια μεγαλύτερη οθόνη για browsing, βίντεο, ανάγνωση και gaming. Το Galaxy Z Fold8 Ultra αποτελεί την κορυφαία πρόταση της σειράς, συνδυάζοντας μεγάλη οθόνη, υψηλές επιδόσεις και δυνατότητες που υποστηρίζουν το multitasking και τη δημιουργία περιεχομένου.

Για όσους αναζητούν ένα πιο κομψό και εκφραστικό smartphone, το Galaxy Z Flip8 φέρνει την εμπειρία του αναδιπλούμενου σχεδιασμού στην καθημερινότητα, με την εξωτερική οθόνη FlexWindow να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, εφαρμογές και λειτουργίες AI. Παράλληλα, οι δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο διευκολύνουν τη δημιουργία περιεχομένου από κάθε γωνία.

Σε όλη τη νέα σειρά Galaxy Z, το Galaxy AI βρίσκεται στο επίκεντρο, κάνοντας το multitasking πιο εύκολο και προσφέροντας πιο έξυπνους και άμεσους τρόπους για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών, την οργάνωση πληροφοριών και τη δημιουργία περιεχομένου, με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Νέα Samsung Galaxy Watches: Ο έξυπνος σύμμαχος της καθημερινής ευεξίας

Τα νέα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, μετατρέποντας τα καθημερινά δεδομένα σε χρήσιμες και εξατομικευμένες συμβουλές.

Το Galaxy Watch Ultra2 αποτελεί την πιο ισχυρή και προηγμένη πρόταση της σειράς Galaxy Watch, σχεδιασμένη για όσους αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και αναζητούν υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικότητα και λεπτομερή παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους. Με δυνατότητες υποστήριξης και παρακολούθησης της άθλησης αλλά και των καταδύσεων και μέσω ενός σχεδιασμού που έχει αναπτυχθεί με βάση την αντοχή και την άνεση, αποτελεί έναν δυναμικό σύντροφο για κάθε περιπέτεια.

Παράλληλα, το Galaxy Watch9 λειτουργεί ως σύμμαχος ευεξίας, παρακολουθώντας την ολοήμερη δραστηριότητα αλλά και τον ύπνο, συλλέγοντας στοιχεία αποτελεσματικά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό του ευ ζην. Ο κομψός σχεδιασμός του και οι επιλογές από διαφορετικά λουράκια επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν το ρολόι στο προσωπικό τους στυλ και στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Και τα δύο μοντέλα αξιοποιούν λειτουργίες AI και τον αισθητήρα BioActive, μετατρέποντας τα βιομετρικά δεδομένα σε πρακτικές πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις για την ευεξία, την άσκηση, τον ύπνο και την καθημερινή ζωή.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα Samsung Galaxy smartphones και smartwatches έχουν ήδη ξεκινήσει στα Public. Ανακαλύψτε τη νέα γενιά Galaxy και αποκτήστε τη συσκευή που σας ταιριάζει, με άτοκες δόσεις, ακόμη και χωρίς πιστωτική κάρτα, για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές σας.