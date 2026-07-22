Οι παίκτες του Μουντιάλ 2026 που ξεχώρισε το κοινό.

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε την Κυριακή (19/06), με την Ισπανία να είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια επικρατώντας στον τελικό της Αργεντινής με σκορ 1-0.

Τρεις μέρες μετά, η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα την καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ψήφο του φίλαθλου κοινού.

Έκπληξη αποτελεί η επιλογή του τερματοφύλακα, στην οποία βρίσκεται ο Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το Πράσινο Ακρωτήριο αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης στην παρθενική του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο και έφτασε μέχρι τους 32, όπου και αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το Πράσινο Ακρωτήρι κοίταξε στα μάτια την «Αλμπισελέστε» φτάνοντας το ματς στην παράταση και στο τελικό 3-2. Παράλληλα, στην πρεμιέρα το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε ισόπαλο με την Ισπανία 0-0, κάνοντας την πρώτη μεγάλη έκπληξη. Βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο 40χρονος Βοζίνια, ο οποίος απέκτησε τεράστια φήμη λόγω των εντυπωσιακών του εμφανίσεων.

Στην άμυνα το κοινό επέλεξε στα άκρα τους Πόρο και Κουκουρέγια της Ισπανίας, ενώ τα στόπερ συμπληρώνουν ο Λισάνδρο Μαρτίνες της Αργεντινής και ο Ουπαμεκανό της Γαλλίας.

Η τριάδα στο κέντρο αποτελείται από τον MVP της διοργάνωσης Ρόδρι (Ισπανία), τον Ολίσε (Γαλλία) και τον Μπέλιγχαμ (Αγγλία).

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Στην επίθεση βρίσκονται συνολικά 25 γκολ, καθώς οι φίλαθλοι ξεχώρισαν τους τρεις πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ - Χάαλαντ (Νορβηγία/ 7 γκολ), Μέσι (Αργεντινή / 8 γκολ), Εμπαπέ (Γαλλία / 10 γκολ).

{https://x.com/FIFAWorldCup/status/2079975401967800355}