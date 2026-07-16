Με μπαούλο της Louis Vuitton θα φτάσει το τρόπαιο στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, που θα αναδειχθούν στον τελικό του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή (19/7) δεν θα πάρουν μόνο το πολυπόθητο τρόπαιο και τα μετάλλιά τους. Για πρώτη φορά, θα έχουν ως «αναμνηστικό» του θριάμβου τους και δαχτυλίδια.

Η FIFA υιοθετεί στη διοργάνωση ένα νέο σύμβολο της κατάκτησης του Μουντιάλ, με έμπνευση από το NBA, το Super Bowl και το MLB. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 2.026 δαχτυλίδια. Από αυτά, τα 30 θα δοθούν στην παγκόσμια πρωταθλήτρια και τα άλλα 1.996 θα είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους.

Στη μία πλευρά του δαχτυλιδιού θα απεικονίζεται το τρόπαιο του Μουντιάλ και στην άλλη η ομάδα που το κατέκτησε, η Ισπανία ή η Αργεντινή, που θα αναμετρηθούν στον τελικό. Κάθε δαχτυλίδι θα είναι αριθμημένο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Μουντιάλ 2026, ο αρχηγός και ο προπονητής της νικήτριας ομάδας θα λάβουν προσωρινά δαχτυλίδια. Κάθε ένα από τα 30 που θα δοθούν στους νικητές θα προσαρμοστούν στα μέτρα τους προτού τους παρουσιαστούν επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Μουντιάλ 2026: Μέσα σε μπαούλο της Louis Vuitton το τρόπαιο

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταφερθεί μέσα σε μπαούλο της Louis Vuitton στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι, για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.



Ο γαλλικός οίκος σχεδιάζει για πέμπτη φορά το μπαούλο για το τρόπαιο του Μουντιάλ, έπειτα από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στα τουρνουά του 2010, 2014, 2018 και 2022.