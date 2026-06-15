Το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ απέναντι στο φαβορί Ισπανία.

Την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026 έκανε το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο στην παρθενική του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Ισπανία, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Οι Ισπανοί πίεσαν εξαρχής έχοντας σταθερά πάνω από 70% κατοχή μπάλας, όμως δεν έδειξαν να έχουν ιδέες και τρόπους για να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή. Κι όποτε το έκαναν, είτε αστοχούσαν (δοκάρι Φεράν Τόρες στο 40’), είτε έπεφταν πάνω στον εντυπωσιακό Βοζίνια ο οποίος είχε κατεβάσει «ρολά» (αποκρούσεις σε Ογιαρθάμπαλ στο 40΄, Τόρες 45’, Λαπόρτ 45’+3’, Ρουίθ 56’ και Μερίνο 73’).

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Ο Ντε Λα Φουέντε επιστράτευσε άρον-άρον απ’ τον πάγκο και τον Λαμίν Γιαμάλ, όμως η Ισπανία παρέμεινε εγκλωβισμένη, δεν βρήκε γκολ και το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε σθεναρά ως το φινάλε παίρνοντας το ιστορικό «Χ».

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Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν ο Βοζίνια. Ο 41χρονος αρχηγός κράτησε ανέπαφη την εστία του, κάνοντας σωτήριες επεμβάσεις.

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Η ισοπαλία αυτή βάζει «φωτιά» στον 8ο όμιλο, τον οποίο συμπληρώνουν Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Την επόμενη αγωνιστική, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Σαουδική Αραβία (21/6, 19:00), ενώ θα κλείσει τον όμιλο απέναντι στην Ουρουγουάη (27/6, 03:00). Το Πράσινο Ακρωτήρι θα κοντραριστεί αρχικά με την Ουρουγουάη (22/6, 01:00) και εν συνεχεία με τη Σαουδική Αραβία (27/6, 03:00).

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