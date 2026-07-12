Η Ελβετία κοίταξε στα μάτια τους παγκόσμιους πρωταθλητές και πάλεψε μέχρι τέλους, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό.

Ένα εκπληκτικό γκολ του Άλβαρες στην παράταση «λύγισε» την αξιόμαχη Ελβετία και οδήγησε την Αργεντινή στη νίκη με 3-1, χαρίζοντάς της την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Η Ελβετία κοίταξε στα μάτια τους παγκόσμιους πρωταθλητές και πάλεψε μέχρι τέλους, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό. Ωστόσο, η ποιότητα της Αργεντινής μίλησε στην παράταση, με τον Άλβαρες να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της «Αλμπισελέστε», πριν ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμορφώσει το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις.

Δυνατά η Αργεντινή

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα μόλις στο 10', όταν ο Μακ Άλιστερ νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μέσι, έκανε το 1-0. Η Ελβετία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως το μακρινό σουτ του Σο στο 20' δεν προβλημάτισε τον Μαρτίνες, ενώ ο Αργεντινός τερματοφύλακας επενέβη σωτήρια απέναντι στον Εμπολό στο 32', διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του μέχρι την ανάπαυλα.

Ανέβασε «στροφές» η Ελβετία

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ελβετία να ανεβάζει την πίεσή της. Ο Μαρτίνες είπε ξανά «όχι» στον Εμπολό στο 60', ενώ πέντε λεπτά αργότερα πραγματοποίησε ακόμη πιο δύσκολη επέμβαση στην κεφαλιά του Εντόι. Ο Τζάκα δεν κατάφερε να τον απειλήσει ουσιαστικά στο 66', όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Εντόι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με εξαιρετικό συρτό σουτ από πλάγια θέση, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Κόκκινη στο 72΄

Η απάντηση της Αργεντινής ευνοήθηκε από την αποβολή του Εμπολό στο 72', ο οποίος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, αφήνοντας την Ελβετία με δέκα ποδοσφαιριστές. Οι «αλμπισελέστε» πίεσαν ασφυκτικά για να βρουν το γκολ της πρόκρισης στην κανονική διάρκεια, όμως οι προσπάθειες των Μακ Άλιστερ (89') και Μέσι (90+2') δεν βρήκαν στόχο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κόμπελ κράτησε όρθια την ομάδα του με σημαντική επέμβαση.

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Λυτρωτής ο Αλβάρες

Στην παράταση η αριθμητική υπεροχή της Αργεντινής έγινε ακόμη πιο αισθητή. Ο Αλμάδα απείλησε δύο φορές στα πρώτα λεπτά (93', 95'), ενώ ο Τζάκα δοκίμασε την τύχη του από μακριά στο 99'. Στο 112' ο Κόμπελ σταμάτησε εντυπωσιακά τον Μέσι, όμως στην αμέσως επόμενη φάση δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο ασύλληπτο σουτ του Άλβαρες, ο οποίος έγραψε το 2-1 και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην Αργεντινή. Στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Λαουτάρο Μαρτίνες εκμεταλλεύτηκε τους κενούς χώρους και διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας την παρουσία της ομάδας του στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

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