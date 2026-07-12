Οι ναυτικοί διασώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου μέλους του πληρώματος.

Ραγδαία κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ πυροδότησε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον περίπου 140 στόχων στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, που έπλεε υπό κυπριακή σημαία, δέχθηκε επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα το πλοίο να ακινητοποιηθεί, ενώ ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται.

{https://x.com/CENTCOM/status/2076089130857951463}

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO γνωστοποίησε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο εξαιτίας της πυρκαγιάς, επιβιβαζόμενο σε σωστικές λέμβους.

{https://x.com/UK_MTO/status/2076164855959101508}

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Η εκδοχή της Τεχεράνης

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστήριξε ότι προχώρησε αρχικά σε προειδοποιητικές βολές, καθώς –όπως ισχυρίζεται– το εμπορικό πλοίο επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά ακολουθώντας μη εγκεκριμένη πορεία, ενώ είχε απενεργοποιήσει τον πομπό εντοπισμού (AIS transponder), ο οποίος μεταδίδει διαρκώς τη θέση του.

Λίγη ώρα αργότερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πλοίο επλήγη τελικά από πύραυλο κρουζ, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στη ναυτιλιακή κοινότητα.

ΗΠΑ: Μαζικά αντίποινα με 140 πλήγματα

Η αμερικανική απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου, ξεκίνησε στις 02:15 ώρα Ελλάδας η τρίτη κατά σειρά επιχείρηση αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη «κατάφωρη επίθεση» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο κυπριακής σημαίας M/V GFS Galaxy, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πλοίου, την εκδήλωση πυρκαγιάς και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος.

Σε νεότερη ενημέρωση, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.

{https://x.com/Osint613/status/2076149516655284649}

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές βάσεις, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών, κέντρα διοίκησης και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε αρκετές χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία, εντείνοντας τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αρχικά ότι έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση στην Ιορδανία, από όπου –κατά τους ίδιους– οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9.

Στη συνέχεια υποστήριξαν ότι αδρανοποίησαν δεύτερο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν και επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, καταστράφηκαν εγκαταστάσεις συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Παράλληλα, οι ιρανικές αεροδιαστημικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση και εναντίον εγκαταστάσεων υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν, στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου της επιχείρησης αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwanc57m7oh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των τελευταίων μηνών. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο, η απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η ανταλλαγή εκτεταμένων στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά όσο και στη διεθνή ασφάλεια.