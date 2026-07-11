Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε νέες διαπραγματεύσεις υπό πίεση, διατηρώντας αμετακίνητες τις βασικές της θέσεις.

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο η Ουάσινγκτον δεν αναθεωρεί τη στάση και τις θέσεις της. Την ίδια στιγμή, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στέλνει μήνυμα σκληρής γραμμής, δεσμευόμενος να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι σημερινές αμερικανικές θέσεις δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο και επιμένει ότι οποιαδήποτε επανέναρξη των συνομιλιών προϋποθέτει αλλαγή στάσης από την Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά τη διάρκεια των τελετών μνήμης για τον Αλί Χαμενεΐ. Σε γραπτή δήλωσή του υπογράμμισε ότι η εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και διαβεβαίωσε πως «θα πραγματοποιηθεί», επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή του πρώην Ανώτατου Ηγέτη.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης να παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον εμπλουτισμό ουρανίου και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, ζητήματα που δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Παρά τις διπλωματικές επαφές που πραγματοποιούνται μέσω μεσολαβητών, οι πρόσφατες τοποθετήσεις της ιρανικής ηγεσίας δείχνουν ότι η επιστροφή σε ουσιαστικές συνομιλίες παραμένει μακρινός στόχος, ενώ οι απειλές για αντίποινα διατηρούν το κλίμα αβεβαιότητας και αυξάνουν τον φόβο για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.