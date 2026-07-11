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Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Για την ύπαρξη και δεύτερου νεκρού κάνει λόγο ένας άντρας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είχε συγγενή του νοσηλευόμενο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου πριν λίγες ημέρες ξέσπασε φωτιά σε πτέρυγα, αφήνοντας πίσω της μια νεκρή 83χρονη.

Όπως ο ίδιος επισημαίνει: «Σήμερα χάσαμε την ξαδέλφη μου που ήταν το δεύτερο θύμα από την πυρκαγιά της Πέμπτης έστω και έμμεσα.

Νοσηλευόταν τις τελευταίες 40 μέρες με πνευμονική ίνωση. Τα 10-15 λεπτά της εκκένωσης χωρίς να είναι συνδεδεμένη με οξυγόνο, επιδείνωσαν δραματικά την κατάστασή της.

Το πρωί έμεινε σε κώμα και λίγο αργότερα πέθανε.

Δεν έχει κανέναν λόγο να κυνηγήσουμε το οτιδήποτε. Δε θα τη φέρει πίσω και ήταν ούτως ή άλλως σε κακή κατάσταση.

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