Η μητέρα του 20χρονου υποστηρίζει ότι, παρότι αναγνωρίζει πως οι αστυνομικοί είχαν δικαίωμα να επιχειρήσουν να ακινητοποιήσουν το όχημα, η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν δυσανάλογη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο γιος της έχασε τη ζωή του με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο.

Με μια συγκλονιστική ανάρτησή του ο Ξενοφών Κοντιάδης, αναφέρεται στα λόγια της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών στο Άργος.

Σε δηλώσεις της, η μητέρα του νεαρού υποστήριξε ότι ο γιος της έφερε σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, ενώ περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις ιατρικές πληροφορίες που, όπως ανέφερε, έλαβε από τους γιατρούς που τον περιέθαλψαν.

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε τον 20χρονο ως ένα άτομο με διαγνωσμένη διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ποσοστό αναπηρίας 89%, σημειώνοντας ότι δυσκολευόταν στην επικοινωνία, αλλά ήταν λειτουργικός στην καθημερινότητά του και είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα, αποκτώντας μάλιστα νόμιμα άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή, ενώ ο νεαρός, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, έφυγε μόνος από το σπίτι για να πάει στη θάλασσα. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης και επιχείρησε να απομακρυνθεί, καθώς –κατά τους ισχυρισμούς της– είχε βιώσει στο παρελθόν περιστατικό αστυνομικής βίας, γεγονός που τον είχε κάνει να φοβάται τις αστυνομικές επαφές.

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