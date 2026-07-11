Αναλυτικά η ομιλία του ευρωβουλευτή του κόμματος Κώστα Παπαδάκη.

Παρέμβαση στη συζήτηση για τα εγκλήματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 κατά των γυναικών πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ομιλία του ευρωβουλευτή του κόμματος Κώστα Παπαδάκη, έχει, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ως εξής:

«Καταδικάζουμε την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, τα αποτρόπαια εγκλήματα που διέπραξε ο Τουρκικός στρατός σε βάρος Κυπρίων γυναικών και κοριτσιών, το βίαιο εκτοπισμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, τους βιασμούς, το διαχωρισμό των οικογενειών, το τραύμα, το στιγματισμό και τις ανυπολόγιστες μακροπρόθεσμες βαριές συνέπειές τους, στερούμενες και την παραμικρή στήριξη.

Πέραν από την αυτονόητη αποζημίωση που υποχρεούται το Τουρκικό κράτος να καταβάλει στα θύματά του, απαιτούμε: να ανοίξουν τα κλειστά στρατιωτικά αρχεία, να γίνει αποτελεσματική έρευνα στα Κατεχόμενα, με ταυτοποίηση και απόδοση των λειψάνων, αποζημίωση-στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων, μέχρι να διακριβωθεί κάθε αγνοούμενος».

«52 χρόνια από την εισβολή, 32 από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ η απάντηση ενάντια στα διχοτομικά σχέδια και τη ΝΑΤΟποίηση του νησιού είναι: Κύπρος ανεξάρτητη, ένα κι όχι δύο κράτη, μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα, με άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, χωρίς εγγυητές και προστάτες, χωρίς ξένα στρατεύματα και βάσεις, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, με το λαό της αφέντη στον τόπο του» τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.