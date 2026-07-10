Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, στην οποία καλούνται να συμβάλουν τα διυλιστήρια, είναι ανεπαρκής, καθώς –όπως αναφέρει– οι τιμές των καυσίμων έχουν παγιωθεί κατά 20 έως 30 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με το επίπεδο πριν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Έντονη κριτική στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης άσκησε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική εξαγγελία «κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού».

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, στην οποία καλούνται να συμβάλουν τα διυλιστήρια, είναι ανεπαρκής, καθώς –όπως αναφέρει– οι τιμές των καυσίμων έχουν παγιωθεί κατά 20 έως 30 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με το επίπεδο πριν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη μείωση δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά έως το τέλος Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι στο μεταξύ οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται, ακόμη και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τους.

Το ΚΚΕ επικρίνει επίσης την απόφαση για τη λήξη της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη πλήγμα στο εισόδημα αγροτών, επαγγελματιών και λαϊκών οικογενειών, σε μια περίοδο που, όπως αναφέρει, η ακρίβεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Καταλήγοντας, το κόμμα υποστηρίζει ότι απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές και στα προγράμματα της αντιπολίτευσης, η λύση βρίσκεται στην πρόταση που προβάλλει το ίδιο, ώστε –όπως αναφέρει– «να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει έστω και ανάσες ανακούφισης ο λαός».