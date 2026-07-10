Δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή για τη 13η σύνταξη.

Με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη, ώστε να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την Κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ».

«Για να μη χαλάμε τις καρδιές μας και μάλιστα μεσημέρι Παρασκευής του Ιουλίου, το μόνο που έχει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να καταθέσει πρόταση νόμου για αυτό που βαφτίζει ως «13η σύνταξη» για να μας λυθούν όλες οι απορίες μετά την έγγραφη κοστολόγηση από το ΓΛΚ», ανέφεραν, επίσης, κυβερνητικές πηγές.

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός αποδείχθηκε ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος»

«Ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος». Η κυβέρνηση της ΝΔ λέει ξεκάθαρα στους συνταξιούχους ότι δεν προτίθεται ούτε να χορηγήσει 13η σύνταξη ούτε να αποκαταστήσει τις αδικίες», τόνισε, σε απάντησή του, ο Κώστας Τσουκαλάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά:

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του.

Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.

Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.

Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση.

Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί .

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση .

Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε.

Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα .

Ο κ.Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος».

Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».