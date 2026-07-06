Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις τελευταίες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και για τα βίντεο στο TikTok.

Θέση σχετικά με την αίτηση του Αντώνη Σαμαρά στον Αρειο Πάγο για διερεύνηση της υπόθεσης Predator πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας ταυτόχρονα και στα πρόσφατα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι το 2022 και 2023, όταν άρχισε να συζητείται το θέμα των υποκλοπών, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

«Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα βίντεο που ανήρτησε ο Αντώνης Σαμαράς στα social media, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε ότι του θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που «σκίζουν», όπως το «Ρετιρέ», για να σχολιάσει ότι «δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».