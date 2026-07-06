Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Αθήνα επενδύει προς ένα πιο ανθεκτικό και συμμετοχικό αστικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου της Σύμης όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, με επίκεντρο κρίσιμες και αλληλένδετες προκλήσεις της εποχής τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και τη διεθνή συνεργασία, την ενεργειακή μετάβαση και τη διακυβέρνηση για το κλίμα, καθώς και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό μέσα από την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη σύγκλισης πολιτών, κοινωνικών κινημάτων και θεσμικών φορέων, ώστε να διαμορφωθεί μια «Συμμαχία των υπεύθυνων» που θα μπορεί να προωθήσει πρακτικές λύσεις σε σύνθετα αστικά και παγκόσμια ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα προβάλλεται ως πεδίο εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη. Το μήνυμα #DoItLikeAthens αποκτά διεθνή διάσταση, ως σύμβολο μιας πόλης που επιχειρεί να συνδυάσει την περιβαλλοντική μετάβαση με την κοινωνική συνοχή και τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, «η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της πόλης προς ένα πιο ανθεκτικό και συμμετοχικό αστικό μοντέλο.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

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