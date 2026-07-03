«Εμείς λέμε ότι η σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ», είπε ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας πως θα ήθελε το κυβερνών κόμμα να τον δει εκτός Χαριλάου Τρικούπη.

«Πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση τον στόχο της πρώτης θέσης γιατί αν λες ότι "δεν πάω για την πρώτη θέση" τότε πολύ εύκολα μπορεί να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά», δήλωσε οΧάρης Δούκαςστα Παραπολιτικά 90,1.

Σημείωσε ότι η ΝΔ θα ήθελε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι η σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ».

Όσον αφορά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη είπε ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη Δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε με τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο».

Αναλυτικά:

Για την τουριστική περίοδο της Αθήνας

«8 εκατομμύρια τουρίστες θα έχει φέτος η Αθήνα. Πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα είναι πια η Αθήνα. Δεν είναι στάση για τα νησιά, μένους 3,5 μέρες μέσο όρο και αυτή την περίοδο έχουμε καθημερινά πάνω από μισό εκατομμύριο τουρίστες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο γιατί είναι και οι Αθηναίοι και οι τουρίστες και πιέζονται πάρα πολύ οι υποδομές, πιεζόμαστε κι εμείς αλλά θα τα καταφέρουμε».

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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και την πρωτοβουλία της ΤΕΧΑΝ και του ομίλου NextStep Media

«Σπουδαία δράση κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού. Το σκουπίδι έχει αξία, είναι και ανταποδοτική η ανακύκλωση. 1€ 33 τεμάχια, είναι πολύ μεγάλη η φτώχια στην πόλη μας άρα το κάθε ευρώ μετράει άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταπόδοση και πιστεύω ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».

Για την πτώση της πολυκατοικία στα Πετράλωνα

«Πήραμε έκτακτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να τους δώσουμε μια βοήθεια 3000€. Έχω έρθει σε επικοινωνία με την AirBNB θα τους φιλοξενήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προσωρινά μέχρι να δούνε τι μπορούνε να κάνουνε. Πρέπει και η πολιτεία να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια γιατί θα μπλέξουν σε μια σειρά από δικαστικούς αγώνες με ασφαλιστικές εταιρείες οπότε εμείς είμαστε εδώ και βοηθάμε στην πρώτη ανακούφιση αλλά πρέπει και η πολιτεία να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της.

Έχουν ελεγχθεί και τα άλλα κτήρια, νομίζω ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά στα γύρω κτήρια. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

Για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

«Το καταδικάζουμε. Η βία δεν έχει καμία θέση στην δημοκρατία όλοι καταδικάζουμε και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που όλοι καταδικάζουμε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την δολοφονική δράση για μικροπολιτικούς στόχους.

Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε με τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε απίστευτες καταστροφές και σε δολοφονίες. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην κόρη για την μητέρα της».

Σχετικά με τον απεργό πείνας για τα Προσφυγικά

«Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ. Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να διασωθεί και να δούμε και τι θα γίνει με την κοινότητα των Προσφυγικών. Να υπάρξει ένας διάλογος, να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι να ομονοήσουμε».

Για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

«Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε μια συγκυρία που πιέζει πάρα πολύ τον δικό μας χώρο όμως πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας με δύναμη, με πάθος να κρατήσουμε την θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση.

Πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη ορμή και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στον δημόσιο λόγο μας, να είμαστε πολύ πιο καθαροί στα θέματα τα οποία θέτουμε. Για παράδειγμα να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας καμία συγκυβέρνηση με την ΝΔ, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής και να βάζουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Βλέπω πια ότι οι ανισότητες είναι τρομακτικές και ο κόσμος έχει πρόβλημα να τα βγάλει πέρα».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις κάποιων ότι για την πτώση του ΠΑΣΟΚ φταίει ο Δούκας που διαφοροποιείται και ότι θα πρέπει να διωχθεί από το κόμμα, απάντησε: «Θα το ήθελε πάρα πολύ η ΝΔ αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι η σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα.

Πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση τον στόχο της πρώτης θέσης διότι μετά μπαίνουμε σε μια δύσκολη συγκυρία γιατί αν λες ότι δεν πάω για την πρώτη θέση τότε πολύ εύκολα μπορεί να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά».