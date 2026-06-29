«Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή» τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων

Σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου Αθηναίων φέρνει, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, καθώς προβλέπει τον περιορισμό του αριθμού των δημοτικών νομικών προσώπων και οργανισμών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Δημήτρη Ξενάκη στα Παραπολιτικά FM 90.1, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει ήδη δύο αναπτυξιακές εταιρείες, την ΕΑΤΑ και τη ΔΑΕΜ, γεγονός που αφήνει περιθώριο για μόλις έναν ακόμη οργανισμό. Όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι ο ΟΠΑΝΔΑ, η Τεχνόπολη, το Αθηναϊκό Αέριο και η ΕΑΣΥ δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με τη σημερινή τους μορφή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΑΝΔΑ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, με περίπου 750 εργαζομένους. Όπως εξήγησε, ο οργανισμός διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κολυμβητήρια, τις παιδικές χαρές, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Ολύμπια – Μαρία Κάλλας» και πλήθος πολιτιστικών δράσεων. Για την Τεχνόπολη σημείωσε ότι, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί, θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα και να μετατραπεί σε οργανισμό αναπτυξιακού τύπου, όπως προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Η συνέντευξη του Χάρη Δούκα

Σκουρής: Λοιπόν, χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος με βάση τον νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, να κλείσει τρεις από τους τέσσερις μεγάλους οργανισμούς που έχει ο Δήμος, την Τεχνόπολη, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον…

Ξενάκης: ΟΠΑΝΔΑ. Έτσι τον ξέρει ο κόσμος. Η Τεχνόπολη και ο ΟΠΑΝΔΑ είναι οι δύο, νομίζω, μεγαλύτεροι από τους οργανισμούς που έχει ο Δήμος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σκουρής: Το Αθηναϊκό Αέριο, αυτό που είναι αρμόδιο για το αέριο, και την ΕΑΣΥ, την εταιρεία ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών...

Ξενάκης: Είναι πιο μικρές εταιρείες αυτές.

Σκουρής: Ναι, αλλά ασφαλίζει απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, εργαζόμενους.

Ξενάκης: Ζούσε και χωρίς αυτές ο Δήμος της Αθήνας. Ας δούμε τι μας πει ο Δήμαρχος.

Σκουρής: Καλημέρα Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.

Δήμαρχος: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους! Ο νέος Κώδικας τα προβλέπει αυτά. Προβλέπει, στην πραγματικότητα, ότι ο κάθε δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων, ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς, μέχρι τρία τον αριθμό και αυτό σημαίνει ότι εμείς, έχοντας ήδη δύο, που είναι η ΕΑΤΑ, η εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας και η ΔΑΕΜ, που είναι ο ψηφιακός βραχίονας, έχουμε δυνατότητα για άλλον έναν. Ο οποίος, όμως, θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών. Άρα, έχουμε τους οργανισμούς που και εσείς αναφέρατε, ΕΑΣΥ, που είναι οι ασφάλειες, το Αθηναϊκό Αέριο που είναι και για λόγους συμβολισμού, θυμίζω το υγραέριο που ξεκίνησε από την Τεχνόπολη, έχουμε την ίδια την Τεχνόπολη και τον ΟΠΑΝΔΑ. Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα είναι ο ΟΠΑΝΔΑ. Έχει 750 άτομα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει όλο το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε τις πισίνες, τους χώρους άθλησης, έχουμε το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», που είναι η λυρική μας σκηνή.

Σκουρής: Δηλαδή, εάν κλείσει ο ΟΠΑΝΔΑ, θα κλείσει το Ολύμπια, αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις που γίνονται εκεί;

Δήμαρχος: Εδώ λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι αυτή; Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχε ο οργανισμός αυτός στον δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι για να μπορέσω να δώσω εγώ έναν χώρο, για παράδειγμα, τώρα έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις -δεν συζητάμε για την Τεχνόπολη, θα πάω και εκεί- πολιτισμού σε πλατείες, σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους. Γι’ αυτά όλα είχε ένα διοικητικό συμβούλιο ο ΟΠΑΝΔΑ και αποφάσιζε ποιοι καλλιτέχνες, σε ποιες περιοχές.

Ξενάκης: Επίσης έχει και τις παιδικές χαρές.

Δήμαρχος: Όλες τις παιδικές χαρές έχει ο ΟΠΑΝΔΑ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει με έναν αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθούν στον Δήμο μέχρι το τέλος της χρονιάς και αυτό θα δημιουργήσει, εκτός από ένα πολύ μεγάλο άγχος εδώ, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα διασφαλίσουμε, το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στον Δήμο. Θα το παλέψουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζόμενους και τους φορείς, για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο.

Σκουρής: Αν θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο, γιατί κλείνουν τότε οι οργανισμοί;

Δήμαρχος: Γιατί δεν θέλουν να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό.

Σκουρής: Να ρωτήσω κάτι; Σε αυτούς τους οργανισμούς είναι και οι σχολικές επιτροπές;

Δήμαρχος: Όχι, χάνουμε και τις 14. Ο νέος Κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές. Έχουμε επτά κοινότητες, έχουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια-λύκεια, επτά και επτά, δηλαδή 14 σχολικές επιτροπές και αυτά πάνε πια στον Δήμο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι, μέχρι τώρα, με μια πολύ γρήγορη διαδικασία, δεν δούλευε μια βρύση, δεν δούλευε ένα καζανάκι, είχε βλάβη ένα άλλο σημείο, πολύ γρήγορα, με αυτοματοποιημένο τρόπο το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες, που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμυρίων, δηλαδή δημοτική επιτροπή, μια γραφειοκρατία απίστευτη...

Σκουρής: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει χαρτί υγείας, μια τουαλέτα, σε ένα σχολείο θα παίρνει…

Δήμαρχος: Θα πρέπει να λάβει απόφαση η δημοτική επιτροπή, να καθαρογραφεί, ό,τι γίνεται για έναν μεγάλο διαγωνισμό. Αυτά, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει, σιγά-σιγά θα μπούμε και στη νέα σχολική χρονιά, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.

Ξενάκης: Αυτά θα τα πάρουν οι αντιδημαρχίες, αυτά τα καθήκοντα; Πώς θα γίνει δηλαδή;

Δήμαρχος: Υπάρχει έτσι και αλλιώς Αντιδημαρχία Παιδείας, όμως, υπήρχαν 14 σχολικές επιτροπές που ασχολούνταν με τα σχολεία, και έτρεχαν οι ίδιες με δικό τους προϋπολογισμό και με διαδικασίες fast track, τα πολύ μικρά προβλήματα. Καταργούνται και οι 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι μέχρι το τέλος της χρονιάς, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Φανταστείτε 400 σχολεία, τι θα έχει να διαχειριστεί ο Δήμος.

Ξενάκης: Γιατί έχουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές οι επιτροπές, το ξέρω, γι' αυτό λέω ποιος θα κάνει τη δουλειά τους; Ρωτάω.

Δήμαρχος: Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και εσείς, σε εθελοντική βάση οι σχολικές επιτροπές ήταν άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνταν, κάποιοι ήταν και αιρετοί, είχαν εκλεγεί στις τοπικές κοινότητες. Τώρα πια θα πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι, που δεν έχουμε, να επωμισθούν το βαρύ αυτό φορτίο και ταυτόχρονα φανταστείτε κάθε μέρα 400 σχολεία, τα αιτήματα, αυτά που θα πρέπει να περνούν από απόφαση δημοτικής επιτροπής, όπου χρειάζεται και δημοτικό συμβούλιο, με τις διαδικασίες του Δήμου.

Ξενάκης: Επίσης, έχουμε πρόγραμμα της Τεχνόπολης για το καλοκαίρι, που κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, θα σταματήσει;

Δήμαρχος: Την Τεχνόπολη, δυστυχώς, για να την κρατήσουμε στη ζωή, θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, η Τεχνόπολη, όπως την ξέραμε, αφού θέλουν να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός, αυτό σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, άρα ένας φορέας, όπως και ο ΟΠΑΝΔΑ, που για 30 και πλέον χρόνια έχει ένα σπουδαίο έργο για χιλιάδες δημότες, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα. Για να παραχωρήσουμε πια έναν χώρο, ή να συνεργαστούν δύο μουσικοί για να μπορέσει να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και έτρεχαν, αυτόνομα, ας το πω έτσι, με μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τώρα, εκεί που ξεκινούσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις τρεις το απόγευμα και τελειώναμε έντεκα το βράδυ, φανταστείτε, δύο ακόμα, οργανισμούς… Ε, θα πηγαίνει το πρωί και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης, μέχρι σε ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα, για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός οποιουδήποτε φορέα. Αυτό φέρνει ο νέος Κώδικας.

Σκουρής: Να ρωτήσω κάτι, με όλο τον σεβασμό, και ο Δήμαρχος τι κάνει σε αυτό; Θα δεχτεί να κλείσουν όλα αυτά;

Δήμαρχος: Ενδεικτικά να πω, τον ΟΠΑΝΔΑ είχαν παλέψει να τον κλείσουν από τότε που ανέλαβα. Και είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στη ζωή και θεωρούσαμε ότι αυτή η αδικία στον νέο νόμο θα είχε λυθεί και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στον νέο νόμο μια ξεκάθαρη διατύπωση, ότι παραμένει ζωντανός. Δυστυχώς, στον νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να ετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά, αν δεν το κάνουμε και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή, να αλλάξει ο νόμος του κράτους… Δεν θα αλλάξει, άρα θα βρεθούν στον δρόμο άνθρωποι και ξεκινήσαμε ήδη να ετοιμάζουμε τις υποδομές…

Ξενάκης: Πέρα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί είναι και η δουλειά που κάνει ο ΟΠΑΝΔΑ. Εντάξει, προφανώς δεν θα κλείσουν οι παιδικές χαρές, έτσι; Θα βρεθεί ένας τρόπος, δεν θα γίνει...

Δήμαρχος: Οι τεχνικές μας υπηρεσίες θα αναλάβουν και τη συντήρηση των παιδικών χαρών, θα αναλάβουν και το κομμάτι με τα κολυμβητήρια, με τις πισίνες.

Ξενάκης: Πάντως οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο, τουλάχιστον οι μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι;

Δήμαρχος: Όμως, φανταστείτε τώρα 750 άτομα τα οποία λειτουργούσαν με μια αυτονομία σε έναν οργανισμό, που είχε μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, για δύο και πλέον δεκαετίες, να χρειάζεται τώρα να φτιάξουμε νέες υποδιευθύνσεις, νέους προϊσταμένους και ταυτόχρονα να αποφασίζονται από τα πολύ μικρά μέχρι τα μεγάλα, όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο, όπως έτρεχε μέχρι τώρα.

Σκουρής: Τώρα για τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, είπαμε, για πολιτικά δεν κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάσουμε για τον Δήμο της Αθήνας. Το είπαμε εξαρχής. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι… δεν ξέρω αν έχετε καμία βεντέτα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Καιρίδης, έχει ένα άρθρο στην Απογευματινή και έχει τίτλο «Δεν χρειαζόμαστε ανέμελους Δούκες και πρίγκιπες». Και λέει, «ο καθένας οφείλει να επικεντρώνεται στη δουλειά του, ο δήμαρχος δεν είναι για να πολιτικολογεί και να διεθνολογεί ασύστολα. Την ώρα που η Αθήνα κατακλύζεται από σκουπίδια και αταξία, άλλωστε τα αποτελέσματα του λαϊκού μετώπου Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, τα ζουν καθημερινά οι Αθηναίοι στον Δήμο τους και είναι καταστροφικά».

Δήμαρχος: Δεν έχω και κάποια προσωπική επαφή με τον κύριο Καιρίδη. Μου έχει κάνει και εμένα μια πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί για τρεις εβδομάδες τώρα με καθυβρίζει, αυτό κάνει. Εμείς πάντως παλεύουμε και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί, όπως είπα, τον Σεπτέμβριο ακόμη και για να αλλάξει ένα πόμολο θα χρειαστεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω, και αυτό πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση, αντί να συζητάει γενικολόγα πράγματα. Ότι ο Δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει, μόνο για την ΕΥΔΑΠ, άλλο μισό εκατομμύριο τον χρόνο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια, με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκαναν βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος ταφής απορριμμάτων, για να πηγαίνουμε και να βάζουμε τα απορρίμματά μας στη Φυλή, όχι με δική μας ευθύνη, δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε, μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και θα αργήσουν να υπάρξουν, άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα 7,5 εκατομμύρια για το τέλος ταφής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος Κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά. Και έχω ένα ερώτημα να βάλω: Πώς, όχι μόνο ο Δήμος Αθήνας, συνολικά οι δήμοι της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση, την οικονομική και πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη; Εμείς θα το τηρήσουμε πάλι. Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά οφείλει και η Κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, για ποιον λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεοκοπία όλους τους Δήμους της χώρας. Και το λέω αυτό, είναι απόφαση της ΚΕΔΕ, ότι χρειάζαμε περισσότερους πόρους για να τα βγάλουμε πέρα.

Σκουρής: Θα έχουμε στο τηλέφωνο, την Τετάρτη, Πέμπτη τον κύριο Λιβάνιο, οπότε θα ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε.

Δήμαρχος: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή βδομάδα.