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«Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε στους εκπαιδευτικούς», τονίζει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Στον σχεδιασμό αναβάθμισης δεκάδων σχολείων της πρωτεύουσας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος δημοσιεύει φωτογραφίες από σχολικά συγκροτήματα που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές εικόνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων:

Aυτές είναι οι εικόνες των σχολείων της Αθήνας που παραλάβαμε.

Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε στους εκπαιδευτικούς.

Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι για την απόφασή μας να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας.

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Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Ολοκληρώσαμε ήδη τις τεχνικές εκθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 9 σχολικών συγκροτημάτων που στεγάζουν 20 σχολικές μονάδες και μόλις χθες περάσαμε την πρόταση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο για να προχωρήσουν τα έργα.

Αναβαθμίζουμε την ενεργειακή κλάση από Β έως Α+, εξοικονομώντας ετησίως 3.270 MWh.

Νέα κουφώματα, θερμομόνωση, σύγχρονος φωτισμός και φωτοβολταϊκά σε συνολικά 21.500 τ.μ..

Τα υπόλοιπα χρήματα του δανείου θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 30 ακόμη σχολείων.

Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή ευθύνης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την αξιοπρέπειά τους.

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