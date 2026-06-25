Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πτώση του ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής που επιχειρούσε σε φωτιά στα Γρεβενά.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06), όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης κατέπεσε στη Λίμνη Αώου, κοντά στο Μέτσοβο, κατά τη διάρκεια υδροληψίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και διασώθηκαν, φέροντας ωστόσο τραυματισμούς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Φωτιά στα Γρεβενά

Το ελικόπτερο τύπου Bell 214B, το οποίο είναι μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση «Αβγό» Γρεβενών. Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και το πλήρωμά του αποτελούνταν από δύο άτομα, έναν Έλληνα χειριστή και έναν αλλοδαπό σύνδεσμο επιχειρήσεων.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή τεχνική βλάβη έως δυσλειτουργία που ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διαδικασία υδροληψίας.

Βίντεο - ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα, βίντεο – ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να καταλήγει στο νερό, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθεί έκρηξη στο σημείο της πρόσκρουσης.

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Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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