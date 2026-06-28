Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα κλινικής δοκιμής, μία και μόνο δόση ενός πειραματικού φαρμάκου LSD οδήγησε σε σημαντική και μακροχρόνια μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Η ψυχεδελική ιατρική φαίνεται να πλησιάζει ακόμη περισσότερο στην κλινική πράξη, καθώς μια νέα μορφή του LSD παρουσίασε τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα στη θεραπεία της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα κλινικής δοκιμής Φάσης III, μία και μόνο δόση ενός πειραματικού φαρμάκου με την ονομασία DT120 οδήγησε σε σημαντική και μακροχρόνια μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης σε σύγκριση με το placebo.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τη βιοφαρμακευτική εταιρεία Definium Therapeutics, η οποία αναπτύσσει το DT120, μια φαρμακευτική μορφή του διαιθυλαμιδίου λυσεργικού οξέος (LSD).

Η εταιρεία σχεδιάζει πλέον να ζητήσει από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να χαρακτηρίσει το φάρμακο ως «Breakthrough Therapy», μια διαδικασία που επιταχύνει την αξιολόγηση θεραπειών οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό θεραπευτικό όφελος έναντι των διαθέσιμων επιλογών.

Τι είναι το LSD

Το LSD είναι μία ημισυνθετική ουσία που προέρχεται από έναν μύκητα και είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες για τις ψυχεδελικές και παραισθησιογόνες ιδιότητές της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χορηγείται συνήθως σε μορφή δισκίου που διαλύεται στο στόμα, ενώ οι επιδράσεις της διαρκούν περίπου 6 έως 12 ώρες, ανάλογα με τη δόση.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τις ψυχεδελικές ουσίες έχει αναζωπυρωθεί, καθώς ολοένα και περισσότερες μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορούν να προσφέρουν ταχεία και παρατεταμένη ανακούφιση από την κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Εργαστηριακά δεδομένα και μικρότερες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι το LSD μπορεί να ενισχύει τη δημιουργία νέων νευρωνικών συνδέσεων και να προκαλεί αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη βελτίωση της διάθεσης.

Η νέα μελέτη, με την ονομασία Emerge, αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη δοκιμή αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης. Στη μελέτη συμμετείχαν 149 ασθενείς με διαγνωσμένη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σε 20 ερευνητικά κέντρα. Στην πρώτη, διπλά τυφλή φάση της δοκιμής, οι συμμετέχοντες έλαβαν τυχαία είτε μία εφάπαξ δόση 100 μικρογραμμαρίων DT120 είτε placebo και παρακολουθήθηκαν για συνολικά 12 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, όσοι έλαβαν το DT120 εμφάνισαν αισθητά μεγαλύτερη βελτίωση στη βαθμολογία τους σε μία από τις πλέον καθιερωμένες κλίμακες αξιολόγησης της κατάθλιψης.

Έπειτα από έξι εβδομάδες, η μέση βελτίωση ήταν κατά 8,1 μονάδες μεγαλύτερη σε σχέση με την ομάδα του placebo.

Παράλληλα, το 35% των ασθενών που έλαβαν το DT120 παρουσίασε τουλάχιστον 50% μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης έως την έκτη εβδομάδα, έναντι μόλις 7% στην ομάδα ελέγχου.

Επιπλέον, το 12% των συμμετεχόντων που έλαβαν το φάρμακο έφτασαν σε πλήρη ύφεση της νόσου, δηλαδή δεν πληρούσαν πλέον τα διαγνωστικά κριτήρια για ενεργή κατάθλιψη, έναντι μόλις 3% της ομάδας του placebo. Αν και το θεραπευτικό αποτέλεσμα υποχώρησε ελαφρώς μέχρι τη 12η εβδομάδα, παρέμεινε σαφώς ισχυρότερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, κλινικός ψυχολόγος John Sonnenberg από την Ιατρική Σχολή Feinberg του Northwestern University των ΗΠΑ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάθλιψης.

Τι σημαίνει εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα;

Όπως επισημαίνει, πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις υπάρχουσες θεραπείες, χρειάζονται συνεχείς αλλαγές φαρμακευτικής αγωγής ή αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το DT120 αντίθετα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια εντελώς διαφορετική θεραπευτική επιλογή, προσφέροντας γρήγορη και διαρκή ανακούφιση με μία μόνο χορήγηση, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη καθημερινής φαρμακευτικής αγωγής.

Παρά την αισιοδοξία, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν από ανεξάρτητους ειδικούς στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν συνήθως δύο επιτυχημένες κλινικές δοκιμές Φάσης III πριν εγκρίνουν ένα νέο φάρμακο.

Η Definium Therapeutics αναμένει ακόμη τα αποτελέσματα της δεύτερης μεγάλης δοκιμής Φάσης III, με την ονομασία Ascend, η οποία επίσης συγκρίνει το DT120 με placebo σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τη χρήση του ίδιου φαρμάκου και για τη θεραπεία της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στη χρονιά.

Εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και στις επόμενες φάσεις αξιολόγησης, το DT120 ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, σηματοδοτώντας την είσοδο των ψυχεδελικών ουσιών στη σύγχρονη ψυχιατρική ως επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή.