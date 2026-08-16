Η υποκρισία όσων τάχα μου νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα- και κάνουν...πολέμους γι΄ αυτά!

Γέμισαν τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τότε που οι Αμερικάνοι παρέδωσαν την εξουσία στο Αφγανιστάν στους...Ταλιμπάν!

Επί Μπάιντεν παρακαλώ, όχι επί Τραμπ! Η Ουάσιγκτον βλέπετε από τότε σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη περιοχή, μεταφέροντας δυνάμεις στην Άπω Ανατολή, καθώς ο πραγματικός της αντίπαλος είναι η Κίνα.

Οι Ταλιμπάν αρχικά υποσχέθηκαν ότι ...άλλαξαν, αλλά πέντε χρόνια τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπολογίζονται! Κάνουν τα ίδια και χειρότερα!

Και όμως, η Ουάσιγκτον που έκανε πόλεμο με την Τεχεράνη για τα ...ανθρώπινα δικαιώματα ούτε φωνή ούτε τίποτε! Το ίδιο και η ...πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη, οι επιστρατευμένες πένες και τα επιστρατευμένα πληκτρολόγια!

Αλλά και μήπως ο πόλεμος με την Τεχεράνη έγινε για τα ...ανθρώπινα δικαιώματα;

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Ποιος από τους υποκριτές ενδιαφέρθηκε πού βρίσκονται οι δεκάδες χιλιάδες νέοι που διαδήλωναν και συγκρούονταν με το καθεστώς της Τεχεράνης, χάνοντας ακόμα και τη ζωή τους;

Και τι αξιοπιστία έχουν μέσα που πρωτοστατούν στο να δημιουργηθεί μια "νομιμοποιητική βάση" στην κοινή γνώμη των χωρών τους για να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση σε μια χώρα στο όνομα των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Και, τελευταίο, τι νομιμοποιητική βάση μπορεί να έχουν όταν αποσιωπούν αν δεν αντιμάχονται τους αγώνες για κάθε λογής δικαιώματα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες;