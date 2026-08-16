Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται η συγχώνευση της Metlen με την EFA Energy, με την πρώτη να προχωρά στην απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης και απλοποίησης της εταιρικής δομής του ομίλου.

Η απορροφώσα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της EFA Energy, δηλαδή το σύνολο των 677.600 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και των 92.400 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, η κίνηση κρίθηκε σκόπιμη και επωφελής για τις δύο εταιρείες και εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για απλούστερη εταιρική διάρθρωση.

Metlen και EFA Energy δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, γεγονός που δημιουργεί πεδίο για περαιτέρω ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Μέσω της απορρόφησης επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη συνένωση των λειτουργιών, η εξάλειψη περιττών νομικών προσώπων και η μεγιστοποίηση των συνεργειών εντός του ομίλου.

Στόχος είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου και των εμπορικών συμβάσεων, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων και, τελικά, η ενίσχυση της ενιαίας παρουσίας του ομίλου στην ενεργειακή αγορά.