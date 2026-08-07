Αυστηρότερα φίλτρα καταλληλότητας για τις Διοικήσεις των servicers, η Metlen κλείνει το κεφάλαιο της MPP, στον Άρειο Πάγο η διαμάχη ΔΕΗ - ΛΑΓΗΕ, η απόφαση για τις αποδοχές Μεγάλου και η ΕΕΕΠ βάζει όρια στα δωρεάν παιχνίδια επίδειξης

Αυστηρότερα φίλτρα για τους servicers

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών ετών, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων. Οι σχετικοί κανόνες είχαν εκδοθεί από την EBA στις 15 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ εκδόθηκε μόλις προ ημερών.

Με το νέο πλαίσιο αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για τις γνώσεις, την εμπειρία, την εντιμότητα και τη συνολική επάρκεια των μελών των διοικήσεων των servicers. Η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται πλέον σε πανεπιστημιακούς τίτλους ή σε έναν συγκεκριμένο χρόνο προϋπηρεσίας, αλλά θα εξετάζει σε βάθος την πραγματική επαγγελματική εμπειρία κάθε προσώπου, τη φύση των προηγούμενων θέσεών του, το επίπεδο ευθύνης, τις εξουσίες λήψης αποφάσεων και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων στις οποίες εργάστηκε.

Τα στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν θεωρητική και πρακτική γνώση του πλαισίου διαχείρισης και ανάκτησης οφειλών, των διαδικασιών κατάσχεσης, αφερεγγυότητας και πτώχευσης, καθώς και των κανόνων προστασίας καταναλωτών, δανειοληπτών και προσωπικών δεδομένων. Στα κριτήρια εντάσσονται επίσης η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρική διακυβέρνηση, οι εσωτερικοί έλεγχοι, το δίκαιο των συμβάσεων, η λογιστική και η ερμηνεία χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση επαναξιολόγησης της ατομικής ή συλλογικής καταλληλότητας των διοικήσεων όταν σημειώνονται ουσιώδεις αλλαγές στο επιχειρηματικό σχέδιο, στο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον ή στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Κατά την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας θα λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος του servicer, ο αριθμός των εργαζομένων, το ύψος των υπό διαχείριση απαιτήσεων, οι συμβάσεις διαχείρισης και η έκταση των εξωτερικών αναθέσεων.

Πλέον βαρύτητα δίνεται και στη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου. Το ΔΣ θα πρέπει συνολικά να καλύπτει όλες τις βασικές δραστηριότητες και τους κινδύνους της εταιρείας, να είναι σε θέση να εντοπίζει περιστατικά απάτης και να διασφαλίζει την προστασία και τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών. Οι εταιρείες οφείλουν ακόμη να τεκμηριώνουν τα εχέγγυα εντιμότητας των διοικητικών στελεχών.

Η απόφαση ενισχύει επίσης τον έλεγχο των προσώπων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές ή ασκούν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στους servicers, προβλέποντας την υποβολή αναλυτικών ερωτηματολογίων και δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στη βάση όλων των ανωτέρω, το επόμενο διάστημα θα φανεί η πρακτική επίδραση του νέου πλαισίου στην αγορά των servicers, καθώς οι εταιρείες θα κληθούν να επανεξετάσουν τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων υπό τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια. Τότε θα καταδειχθεί και εάν οι νέες απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε αλλαγές προσώπων στις διοικήσεις και σε ποια έκταση.

Τα υποκαταστήματα ξένων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Με μια άλλη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος που ελήφθη στα τέλη Ιουλίου θεσπίσθηκαν αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης και συγκεκριμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Η νέα απόφαση, αφορά αποκλειστικά εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) ή παροχής πιστώσεων, με κάθε υποκατάστημα να μπορεί να ασκεί μόνο μία από τις παραπάνω δραστηριότητες. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας προβλέπεται ελάχιστο αρχικό προικώο κεφάλαιο 9 εκατ. ευρώ για τα υποκαταστήματα εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και 4,5 εκατ. ευρώ για τα υποκαταστήματα εταιρειών παροχής πιστώσεων και factoring. Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως πριν από την έναρξη λειτουργίας, να παραμένει δεσμευμένο καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του υποκαταστήματος και, κατά κανόνα, να κατατίθεται σε μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε δεσμευμένο λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Πάντως, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης έως και κατά 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου, εφόσον το ίδρυμα αποδεικνύει ότι εποπτεύεται στο κράτος προέλευσής του με ισοδύναμο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η αδειοδότηση συνοδεύεται από σειρά οργανωτικών και εποπτικών προϋποθέσεων. Το ίδρυμα οφείλει να υποβάλει τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στοιχεία για τη μετοχική του σύνθεση και την οργανωτική του δομή, καθώς και πλήρη περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, απαιτείται ο ορισμός δύο προσώπων πλήρους απασχόλησης που θα διευθύνουν το υποκατάστημα και θα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και επικεφαλής για τις λειτουργίες εσωτερικής επιθεώρησης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι αποδοχές του Χρήστου Μεγάλου

Αύξηση 86,7% στις σταθερές ετήσιες αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, ανεβάζοντας την ακαθάριστη ετήσια αντιμισθία του από 750.000 ευρώ σε επίπεδο που κυμαίνεται μεταξύ 1,2 εκατ. και 1,4 εκατ. ευρώ από το 2026. Η σχετική απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ και συνοδεύεται από ανεξάρτητη έκθεση της KPMG, η οποία αξιολογεί την αναπροσαρμογή ως δίκαιη και εύλογη για την τράπεζα και τους μετόχους της.

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG, το τελικό ύψος των αποδοχών θα προσδιοριστεί από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του εύρους των 1,2-1,4 εκατ. ευρώ, ενώ η αναπροσαρμογή προβλέπεται από τη σύμβαση του διευθύνοντος συμβούλου και συνδέεται με τις αμοιβές αντίστοιχων στελεχών στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Για την τεκμηρίωση της εισήγησης, η KPMG πραγματοποίησε συγκριτική μελέτη αποδοχών σε 31 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες επιλέχθηκαν από αρχικό δείγμα 48 επιχειρήσεων, με βάση κριτήρια όπως το μέγεθος, τα έσοδα και το ενεργητικό. Η ανάλυση βασίστηκε σε δημοσιευμένα στοιχεία αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025.

Τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι η προτεινόμενη αμοιβή παραμένει χαμηλότερη από το τρίτο τεταρτημόριο του δείγματος, το οποίο διαμορφώνεται στα 1,53 εκατ. ευρώ, ενώ η διάμεση ετήσια σταθερή αμοιβή των επικεφαλής των συγκρίσιμων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 811.915 ευρώ. Το εύρος αποδοχών του CEO της Πειραιώς διαμορφώνεται μεταξύ 1,2 και 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ανώτατης αμοιβής 4,6 εκατ. ευρώ και κατώτατης 180.000 ευρώ στο δείγμα της έρευνας.

Η έκθεση της KPMG επισημαίνει επίσης ότι ο κ. Μεγάλου δεν λαμβάνει πρόσθετες αποδοχές για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως βασικούς λόγους που δικαιολογούν την αναπροσαρμογή, η KPMG αναφέρει τις αυξημένες ευθύνες του διευθύνοντος συμβούλου, την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής τράπεζας Snappi και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με βάση τα ευρήματα της συγκριτικής ανάλυσης, καταλήγει ότι η νέα αμοιβή είναι συμβατή με τις πρακτικές της αγοράς και θεωρείται δίκαιη και εύλογη για την τράπεζα και τους μετόχους της.

Η Metlen κλείνει το κεφάλαιο της MPP

Η Metlen έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της πρώην M Power Projects (MPP), έναν χρόνο μετά τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσαν τα προβληματικά έργα της στη Βρετανία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα οργανωτική δομή με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση. Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026, η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε την πλήρη ενσωμάτωση της MPP στη νέα πλατφόρμα M RESET (Renewables, Storage & Energy Transition), η οποία αναλαμβάνει πλέον επιλεκτικά διεθνή έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης και της ενεργειακής μετάβασης.

Η αναδιάρθρωση έρχεται μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε το 2025 το έργο Protos Energy Recovery Facility της MPP στο Ellesmere Port του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προβλήματα εκτέλεσης και οι υπερβάσεις κόστους οδήγησαν σε επιβάρυνση ύψους 132 εκατ. ευρώ στο EBITDA της MPP, επηρεάζοντας σημαντικά τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της Metlen.

Η Διοίκηση της Metlen επανέλαβε χθες ότι η εμπειρία αυτή οδήγησε σε ουσιαστική αναθεώρηση των διαδικασιών διαχείρισης έργων. Όπως ανέφεραν τόσο ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Γαβαλάς, οι «προκλήσεις του 2025» αποτέλεσαν αφορμή για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, της λογοδοσίας και της οργανωτικής δομής, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι οι διορθωτικές παρεμβάσεις αποδίδουν ήδη και ότι ο όμιλος έχει επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του 2026, τα τρία μεγάλα έργα της MPP που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Στο έργο Protos ολοκληρώθηκε το ορόσημο «First Fire on Oil», ενώ ακολουθεί το κρίσιμο στάδιο «Readiness to Receive Waste», που θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Στην Πολωνία, η μονάδα φυσικού αερίου Grudziądz CCGT πέτυχε το ορόσημο «First Fire», δηλαδή την πρώτη επιτυχή έναυση του σταθμού, ενώ στο πλαίσιο της σύμβασης με τη Drax παραδόθηκε η πρώτη από τις τρεις μονάδες ανοιχτού κύκλου φυσικού αερίου (OCGT) ισχύος 299 MW.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η ολοκλήρωση των έργων της πρώην MPP επιβάρυνε ξανά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Η Metlen αναγνώρισε πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι συμβάσεις εισέρχονται στην τελική φάση παράδοσης. Όπως επισημαίνεται στη χρηματοοικονομική ανασκόπηση, οι πρόσθετες δαπάνες περιόρισαν μέρος της αύξησης του EBITDA του ενεργειακού τομέα, ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, κλείνοντας οριστικά ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την περσινή χρήση.

Στον Άρειο Πάγο η δικαστική διαμάχη ΔΕΗ - ΛΑΓΗΕ

Παρά το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 575/2024 απόφασή του, έκρινε αθώο τον Αριστείδη (Άρη) Φλώρο της Energa Power Trading για τις πράξεις της κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεσης, της λαθρεμπορίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ύστερα από πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και αναιρέσεις που σημάδεψαν την υπόθεση, ωστόσο η ιστορία των Energa Power Trading και Hellas Power εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να επιβαρύνει τη ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ συνεχίζει να απασχολεί τη Δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίστηκαν για τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 ενώπιον του Αρείου Πάγου δύο υποθέσεις που αφορούν στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ της ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ, με αντικείμενο τις οικονομικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τα ελλείμματα που δημιούργησαν οι Energa Power Trading και Hellas Power κατά τα έτη 2011 και 2012.

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση 285/2013 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η νομιμότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε με την απόφαση 1761/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και με τις προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βάσει των σχετικών αποφάσεων, η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ΛΑΓΗΕ συνολικό ποσό 126,3 εκατ. ευρώ, το οποίο εξοφλήθηκε εντός του 2017, σύμφωνα με την οριστική εκκαθάριση του άρθρου 61 του Κώδικα.

Παρότι ο ΛΑΓΗΕ είχε αποδεχθεί ρητά την προτεινόμενη ρύθμιση της οφειλής, τον Δεκέμβριο του 2016 άσκησε αγωγή κατά της ΔΕΗ, διεκδικώντας την έντοκη καταβολή υπολοίπου ύψους 78 εκατ. ευρώ, ποσό που η επιχείρηση κατέβαλε επίσης εντός του 2017. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2017 ανταγωγή, ζητώντας να υποχρεωθεί ο ΛΑΓΗΕ να της καταβάλει 126 εκατ. ευρώ, καθώς και αποζημίωση 100 χιλ. ευρώ για ηθική βλάβη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφαση 4810/2018, έκανε δεκτή την αγωγή του ΛΑΓΗΕ και απέρριψε την ανταγωγή της ΔΕΗ. Η κρίση αυτή επικυρώθηκε και από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 6663/2022, κατά της οποίας η ΔΕΗ άσκησε αίτηση αναίρεσης. Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, εκκρεμεί ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου και δεύτερη υπόθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Δεκέμβριο του 2017 ο ΛΑΓΗΕ απέστειλε στη ΔΕΗ δύο νέα σημειώματα επιμερισμού μηνιαίων ελλειμμάτων συναλλαγών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού ύψους 833 χιλ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι προέκυψαν νέες απαιτήσεις από δεύτερη εκκαθάριση των ελλειμμάτων των ετών 2011 και 2012, εξαιτίας της εξαφάνισης ή της αφερεγγυότητας πρώην εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλει το συγκεκριμένο ποσό, ενώ ο ΛΑΓΗΕ άσκησε ανταγωγή με αντίθετο αίτημα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφαση 932/2020, δικαίωσε τον ΛΑΓΗΕ, απορρίπτοντας την αγωγή της ΔΕΗ. Η απόφαση επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό με την υπ' αριθμ. 6664/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και σε αυτή την υπόθεση η ΔΕΗ έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο, με τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης να έχει επίσης οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εξαγορά της HSBC Malta

Η εξαγορά του 70% της HSBC Malta από την CrediaBank προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με τις δύο πλευρές να τοποθετούν την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, ανέφερε χθες ότι οι απαιτούμενες εγκρίσεις αναμένονται εντός του τέταρτου τριμήνου 2026, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωση της εξαγοράς ο ισολογισμός της τράπεζας θα σχεδόν διπλασιαστεί, με το συνολικό ενεργητικό να υπερβαίνει τα 17 δισ. ευρώ, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά και η κερδοφορία της. Υπενθύμισε επίσης ότι η CrediaBank έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, με την τρέχουσα εκτιμώμενη αρνητική υπεραξία (badwill) να ανέρχεται σε 238 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η θετική επίδραση από την κατανομή του τιμήματος αγοράς (PPA).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του CEO της HSBC Malta, Geoffrey Fichte, ο οποίος, μιλώντας στην εφημερίδα The Malta Independent, ανέφερε ότι η διαδικασία μετάβασης εξελίσσεται ομαλά και ότι η τράπεζα συνεργάζεται με τον όμιλο HSBC και την CrediaBank για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κανονιστικές εγκρίσεις εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ θα απαιτηθούν ακόμη δύο τρίμηνα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς, γεγονός που τοποθετεί το κλείσιμο της συμφωνίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Νέα οδηγία της ΕΕΕΠ για τα παιχνίδια επίδειξης

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θέτει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 αυστηρότερους κανόνες για τα δωρεάν παιχνίδια επίδειξης (play for fun) που προσφέρουν οι αδειοδοτημένες εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο, περιορίζοντας τόσο τον τρόπο προβολής τους όσο και τη χρήση τους από τους παίκτες.

Τα παιχνίδια επίδειξης είναι οι δωρεάν εκδόσεις των παιχνιδιών διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να δοκιμάσουν ένα παιχνίδι χωρίς να ρισκάρουν χρήματα και χωρίς να μπορούν να κερδίσουν πραγματικά έπαθλα. Με τη νέα οδηγία, η ΕΕΕΠ ξεκαθαρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά αποτελούν μέσο εμπορικής προβολής και, ως εκ τούτου, θα υπόκεινται πλέον σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

Ειδικότερα, τα παιχνίδια επίδειξης θα μπορούν να είναι διαθέσιμα μόνο μέσα στις επίσημες ιστοσελίδες των αδειοδοτημένων παρόχων και μόνο σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στον προσωπικό τους λογαριασμό. Απαγορεύεται δε, η προβολή ή η διάθεσή τους από τρίτες ιστοσελίδες ή άλλα πρόσωπα εκτός του κατόχου της άδειας.

Η οδηγία προβλέπει ακόμη ότι τα παιχνίδια επίδειξης θα πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο των αντίστοιχων παιχνιδιών που παίζονται με πραγματικά χρήματα, με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες αποδόσεις και τα ίδια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κάθε παίκτης θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί για συνολικό χρονικό διάστημα έως 20 λεπτά την ημέρα.

Οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΕΕΠ εγκαίρως και αναλυτικά για τα παιχνίδια επίδειξης που διαθέτουν, ενώ σε περίπτωση παραβίασης των νέων κανόνων θα ακολουθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

«Κόπηκαν» οι άδειες τεσσάρων ναυτιλιακών

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακάλεσε τις άδειες εγκατάστασης τεσσάρων ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς διαπίστωσε ότι δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, τις άδειές τους έχασαν οι Neutrade Ltd. (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι), Verano Commercial S.A. (Παναμάς) και Paragon Shipping Inc. (Νησιά Μάρσαλ), επειδή δεν κατέθεσαν εγκαίρως νέα εγγυητική επιστολή για να αντικαταστήσουν εκείνη που είχε καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την ανάκληση των αδειών καταργούνται και οι φορολογικές απαλλαγές που απολάμβαναν. Ανάλογη απόφαση εκδόθηκε και για τη Damas Wave Shipping Co., με έδρα τη Λιβερία. Η εταιρεία δεν κατέθεσε την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, ενώ δεν προχώρησε ούτε στην ίδρυση γραφείου ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα μέσα στην προθεσμία που όριζε ο νόμος. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο έκρινε ότι η άδεια εγκατάστασης θεωρείται πως δεν χορηγήθηκε ποτέ.

Νέοι κανόνες για τις δορυφορικές συχνότητες

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τροποποίησε τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση νέων ζωνών συχνοτήτων από επίγειους σταθμούς που επικοινωνούν με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Η απόφαση αφορά κυρίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις δορυφορικές επικοινωνίες και στην παρακολούθηση της Γης από το διάστημα, καθώς πλέον αποκτούν σαφέστερο πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού τους στην Ελλάδα. Ακόμη, η ΕΕΤΤ έθεσε αυστηρούς όρους για τη χρήση των συγκεκριμένων συχνοτήτων, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές σε άλλα δίκτυα. Οι επίγειοι σταθμοί θα πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς, ενώ σε ορισμένες ζώνες συχνοτήτων θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των Ενόπλων Δυνάμεων ή ακόμη και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν γειτονικές συχνότητες.