Η προϊσταμένη του Εφετείου και τα μέλη, η Σοφία Λιγνού και τα μέλη Δημήτρης Κοντόπουλος και Κώστας Σαργιώτης παρουσία του Γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων αναφέρθηκαν στο έργο τους και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Η ριζική ανακαίνιση του κτιρίου του Εφετείου με στόχο την ασφάλεια των περίπου 5.000 πολιτών που περνούν σε καθημερινή βάση την είσοδο του δικαστηρίου,η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και η δημιουργία ποινικού τμήματος για να την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των υποθέσεων αποτελούν τους βασικούς στόχους της Διοίκησης του Εφετείου της Αθήνας που σήμερα έκαναν τον απολογισμό της χρονιάς στο τέλος του δικαστικού έτους .

Η προϊσταμένη του Εφετείου και τα μέλη, η Σοφία Λιγνού και τα μέλη Δημήτρης Κοντόπουλος και Κώστας Σαργιώτης παρουσία του Γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων αναφέρθηκαν στο έργο τους και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Όπως επισημάνθηκε μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με τον υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης με σκοπό την ανωνυμοποίηση των αποφάσεων, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για την πλήρη προστασία και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων προσώπων.