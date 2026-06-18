Με βαρύτερη ποινή κινδυνεύει να καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Αρνητική ήταν η απάντηση που εισέπραξε ο Δημήτρης Λιγνάδης στο αίτημά του για το διορισμό πραγματογνώμονα που θα κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των νεαρών που τον έχουν καταγγείλει για βιασμό.

Αν και η εισαγγελέας είχε ταχθεί υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του κατηγορούμενου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο είχε διαφορετική άποψη και το απέρριψε.

Ο Δημήτρης Λιγναδης, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό τόσο για τους δύο βιασμούς για τους οποίους έχει ήδη κριθεί ένοχος όσο και για τον τρίτο βιασμό για τον οποίο είχε αθωωθεί, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτή την σχετική εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί .

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή στο Εφετείο στην περίπτωση καταδίκης του .

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η υπεράσπιση του ηθοποιού, υπέβαλε αίτημα για τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ο οποίος θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες με στόχο να αξιολογήσει την αντιληπτική τους ικανότητα, την αξιοπιστία των καταθέσεών τους και την ψυχική τους κατάσταση .

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Μετά την απόφαση απόρριψης του σχετικού αιτήματος η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου διεκόπη για τις 2 Ιουλίου.