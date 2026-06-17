Με βαρύτερη ποινή κινδυνεύει να καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης μετά την απόφαση του δικαστηρίου να δεχθεί την εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί κατά της πρωτόδικης ποινής του.

Με βαρύτερη ποινή κινδυνεύει να καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης μετά την απόφαση του δικαστηρίου να δεχθεί την εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί κατά της πρωτόδικης ποινής του

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας όπου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί με αναστολή σε 12ετή κάθειρξη για δύο πράξεις βιασμού, αυτή τη φορά κινδυνεύει να οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απόφαση που έλαβε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία είχε αθωωθεί για άλλες δύο ανάλογες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και είχε αφεθεί ελεύθερος έως ότου δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Αντίθετη η εισαγγελέας στην έφεση

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας που ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου, το δικαστήριο ομόφωνα, παρά την αντίθετη πρόταση που έκανε η εισαγγελέας της έδρας, αποδέχθηκε πλήρως την εισαγγελική έφεση κατά της απόφασης του ΜΟΔ που καταδίκασε τον καλλιτέχνη για δύο υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών και τον αθώωσε για άλλες δύο. Συγκεκριμένα το πρώτο δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή, για βιασμούς δύο 17χρονων, το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθώωσε τον Λιγνάδη κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου και ομόφωνα για υπόθεση βιασμού ενηλίκου ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στην δίκη.

Στο εδώλιο και για το βιασμό για τον οποίο πρωτοδίκως αθωώθηκε

Έτσι, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα κριθεί και πάλι από μηδενική βάση και θα λογοδοτήσει εκ νέου για την υπόθεση του βιασμού σε βάρος του 15χρονου οπότε και θα αποφασιστεί το ύψος της συνολική ποινής που θα επιβληθεί στον άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου .

Στην προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει από το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί μόνο το σκέλος που ζητά υψηλότερη ποινή.

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Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού και σκηνοθέτη να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος/ ψυχίατρος), ως πραγματογνώμονας ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων.

Η εισαγγελέας της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο την αναβολή της δίκης, προκειμένου να ικανοποιηθεί, σημειώνοντας σχετικά:

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο.».

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να πραγματοποιηθεί κοινωνικά έρευνα στα φερόμενα ως θύματα από το τμήμα επιμελητών κοινωνικής αρωγής.