«Ήταν αποτρόπαιο αυτό που μου συνέβη», κατέθεσε στη δίκη του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Σεξουαλική κακοποίηση, χειραγώγηση, φόβος και ενοχές. Έτσι θυμάται όσα έζησε , στα 17 του χρόνια, ο πρώτος από τους τρεις καταγγέλλοντες, στα χέρια του Δημήτρη Λιγνάδη ανοίγοντας τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στη δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενο τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Αν και πέρασαν από τότε 11 ολόκληρα χρόνια, ο 28χρονος σήμερα μάρτυρας, ουκρανικής καταγωγής, δεν έχει ξεχάσει, τη βαρβαρότητα που, όπως είπε, βίωσε από τον κατηγορούμενο τον οποίο θαύμαζε κι εμπιστεύτηκε, μη μπορώντας να διανοηθεί τι θα επακολουθήσει.

Ευάλωτα και αδύναμα τα θύματα

Προερχόμενος από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον με γονείς αλκοολικούς κι ένα σπίτι όπου δεν υπήρχε καν ρεύμα και νερό, ο μάρτυρας γνώρισε τον Δημ. Λιγνάδη το 2015. Τον έβλεπε στη γειτονιά του Αγίου Παύλου και τον προσέγγισε ο ίδιος κατηγορούμενος μέσω social media. Αυτό συγκίνησε τον 28χρονο που ήταν απομονωμένος και στο σχολείο βίωνε bullying. Ο κατηγορούμενος πολύ γρήγορα του πρότεινε να τον φιλοξενήσει.

«Βρισκόμουν στο κατώτερο επίπεδο, είχα την περιέργεια να δω πως είναι ένας καλλιτέχνης… Ζούσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον…. Πολύ αλκοόλ και οι δύο μου γονείς και πολύ κακές οικονομικές συνθήκες. Ο πατέρας μου δε με έχει αναγνωρίσει, με χτυπούσε. Οι γονείς μου ήταν και οι δύο άνεργοι, χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό σε ένα σπίτι. Η μητέρα μου δεν εργαζόταν, ήταν παράνομη στη χώρα, όπως και εγώ μαζί της. Με ένα γκαζάκι βράζανε μακαρόνια στο σακουλάκι των 30 λεπτών. Είχα κακούς βαθμούς, μου επιτίθετο με ξυλιές ο πατέρας μου, δεν ασχολούνταν οι γονείς μου αν έχω πρόβλημα στο σχολείο», είπε ο νεαρός καταγγέλλων και πρόσθεσε πως ανάλογο ήταν και το περιβάλλον από το οποίο προέρχονταν και τα άλλα παιδιά που πλησίαζε ο κατηγορούμενος. «Αντλούσε πληροφορία για κάθε παιδί και μετά δρούσε ανάλογα με το πόσο αδύναμο ήταν, όπως έκανε με εμένα» , είπε χαρακτηριστικά.

«Νόμιζα ότι με καταλαβαίνει...»

Ο μάρτυρας μίλησε για τον τρόπο που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και τη χειραγώγηση που του ασκούσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Πηγαίνοντας στο θέατρο, μου είπε «πως είσαι σε βλέπω κάπως….», «θέλω να μάθω πράγματα για τη ζωή σου». Άρχισα να του εξιστορώ κάποια πράγματα για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Γνώριζε πλέον ποιος είμαι και τι κάνω, σταμάτησε ό,τι έκανε και μου είπε «αν θες μπορείς να έρθεις να ζήσεις σε εμένα, δε σε πιέζω, σκέψου το. Μου είπε «σε καταλαβαίνω γιατί έχω ζήσει την κακοποιητική πλευρά του πατέρα μου που ήταν γυναίκας και μεθύστακας»….Ήταν πρώτη φορά που με ρωτούσε κάποιος για την ζωή μου. Του είπα όλα όσα ήταν η ζωή μου .. Μου είπε “αν θέλεις μπορείς να έρθεις να μείνεις σε εμένα”.. .Αισθάνθηκα ότι με καταλαβαίνει..”.

Στο μεταξύ, όπως είπε, είχε δει ότι ο καλλιτέχνης είχε μεγάλη οικειότητα με ένα 16χρονο αγόρι από την Αφρική, κάτι που τον έκανε να νιώσει πιο άνετα απέναντι στον κατηγορούμενο.

Όπως κατέθεσε, έμεινε στο σπίτι του Λιγνάδη από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2015.

«Μόνο και μόνο που αυτός ο άνθρωπος μου παρείχε μία στέγη και καλύτερη συνθήκη, εγώ έκανα κάποιες δουλειές, έβαζα πλυντήρια, μαγείρευα,να το ανταποδώσω… Μία μέρα, σε συζήτηση που είχαμε, άρχισε να ρωτάει για την σεξουαλική μου ταυτότητα. Του είπα ότι δεν είμαι ενεργός σεξουαλικά».

Οι βιασμοί

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, εκείνη η συζήτηση κατέληξε στο βιασμό του από τον κατηγορούμενο.

«Ήμουν σαστισμένος, δεν ήξερα αν το προκάλεσα εγώ. Κοιμήθηκα στον καναπέ. Άρχισα να σκέφτομαι ότι μάλλον εγώ φταίω. Σκεφτόμουν ότι αν το συζητήσω μαζί του και γίνει παρεξήγηση, εγώ θα βρεθώ στον δρόμο.. Θα με διώξει. Είχε γίνει έξωση στο σπίτι που μέναμε με την μάνα μου.. Το κλείνω μέσα μου και συνεχίζω να μένω σπίτι του. Για να αποκλείσω ότι θα επαναληφθεί, του είπα ότι «μου αρέσει ο Άρης» ώστε να λάβει μήνυμα, να κατανοήσει ότι «δεν σε θέλει αυτό το παιδί»...

Ο 28χρονος αναφέρθηκε και στη δεύτερη φορά που υπέστη βιασμό από τον κατηγορούμενο καθώς και σε άλλα «σκηνικά εξαναγκασμού» του σε σεξουαλικές πράξεις.

Όπως είπε, δεν ήταν λίγες οι φορές που γυρνώντας από το σχολείο είχε δει στο σπίτι τον κατηγορούμενο με ανήλικα παιδιά.

«Μετά το καλοκαίρι, μία μέρα γυρνώντας σπίτι είδα ένα αφρικανάκι στημένο στα τέσσερα... τον κατηγορούμενο.. και η σχολική τσάντα δίπλα στο πάτωμα..»

Εισαγγελέας: Εξακολουθούσατε να μένετε στο σπίτι του όμως…

Μάρτυρας: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή να μένω κάπου αλλού. …Εμένα εκεί από ανάγκη. Δεν έτρεφα κανένα συναίσθημα για εκείνον. Δεν είχα υποστηρικτικό περιβάλλον. Όταν έφυγα από το σπίτι του δεν ήμουν θυμωμένος. Ένιωθα ότι έχω μερίδιο ευθύνης, ένιωθα ενοχές και δεν είπα κάτι …Τώρα βλέπω, ότι ήταν αποτρόπαιο αυτό που μου συνέβη...

Όπως κατέθεσε, τον Οκτώβριο έφυγε από το σπίτι του Λιγνάδη καθώς «η μητέρα μου, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου είπε ότι δεν πίνει πια, έχει βελτιωθεί και συγκατοικεί με τον πατέρα μου.. Μετά τον Σεπτέμβριο ο κατηγορούμενος είχε ήρθε σε επαφή με έναν συμμαθητή μου, ο οποίος μου το είπε. Του είπα να μην του απαντήσει, να τον μπλοκάρει. Νιώθω ντροπή για όλα αυτά. Άρχισα να κρατάω αποστάσεις από κατηγορούμενο. Του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να ζω σε αυτήν την συνθήκη. Μου έλεγε “δεν δουλεύεις,δεν κάνεις τίποτε”, για να με απαξιώνει. Δεν είχα χαρτιά, ήμουν παράνομος και το ήξερε. Ο κατηγορούμενος δεν με βοήθησε σε αυτό».

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν είχε επαφή με τον Λιγνάδη από το 2016 . Ωστόσο, όπως είπε, το 2020 ο κατηγορούμενος ήρθε σε επικοινωνία μαζί του μέσω social media . «Το μεταφράζω ότι επειδή άρχισαν να ακούγονται διάφορα, ήθελε να δει μήπως μιλήσω».

«Μίλησα γιατί κατάλαβα ότι δεν συνέβη μόνο σε μένα»

Περιέγραψε επίσης ότι προχώρησε σε καταγγελία το 2021 , αφού άκουσα ότι «Αιγύπτιος καταγγέλει γνωστό σκηνοθέτη».. Σκέφτηκα «Α! Ο Σ! Κατάλαβα ότι δεν συνέβη μόνο σε εμένα. Ήρθα σε επικοινωνία με τον Σ. Μου είπε ότι κινήθηκε νομικά απέναντι του.. Πήγα στην δικηγόρο,που είχε τότε ο Σ και μίλησα..».

Πρόεδρος: Για τον κατηγορούμενο πώς νιώθετε; Θέλετε να τιμωρηθεί;

Καταγγέλλων: Όλο αυτό που έζησα ήταν βάρβαρο, Εύχομαι να δικαιωθώ για το δικό μου κομμάτι. Αυτό θέλω! Ήταν άδικο.. Παίρνεις έναν 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Μου έχει στερήσει πολλά κομμάτια όλος αυτός ο φόβος. Δεν μπορώ να κάνω μια σχέση, να επικοινωνήσω.. όλα αυτά παλεύω τώρα να τα λύσω με τον ψυχολόγο. Πηγαίνω από τα τέλη Μαρτίου του 2026 τώρα το ξεκίνησα και προσπαθώ να το παλέψω.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο



