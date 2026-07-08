Ενοποίηση όλων των δικογραφιών γύρω από το δυστύχημα των τεμπών και πραγματοποίηση μίας δίκης ζητά ο δικηγόρος του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ, Θέμης Σοφός.

Αίτημα προδικαστικής παραπομπής στο Ευρωπαϊκο Δικαστήριο κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του, Θέμης Σοφός.

Εν ολίγοις ο κ. Σοφός έθεσε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ενοποίηση των δικογραφιών για τα Τέμπη σε μία δική, δεδομένου ότι όλες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός. Με απλά λόγια ζήτησε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας να απευθύνει ερώτημα στο ΕΔΔΑ , εάν είναι σύμφωνος με το ενωσιακό δίκαιο ο κατακερματισμός των δικογραφιών για το ίδιο βιοτικό γεγονός.

Παράλληλα στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του αρνήθηκε τις κατηγορίες για τον Δημήτρη Νικολάου.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι έπραξε ο,τι ήταν δυνατόν και είχε πολλάκις ενημερώσει εγγράφως για τις κακές συνθήκες του δικτύου και την απουσία συστημάτων ασφαλείας.

Σε ήρεμο κλίμα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ σε ήρεμο κλίμα διεξήχθη σήμερα η 19η συνεδρίαση του δικαστηρίου με αυτοτελείς ισχυρισμούς και ενστάσεις επί του κατηγορητηρίου από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων.

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης, ο οποίος αρνήθηκε τον ενδεχόμενο δόλο, δέχθηκε μόνο την ενσυνείδητη αμέλεια.

Συγκεκριμένα,, επεσήμανε ότι ο εντολέας του επέδειξε αμέλεια, αλλά όχι δόλο, γιατί πίστεψε ότι δεν θα επέλθει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

Στάθηκε στην έλλειψη εμπειρίας του, την απουσία εμπειροτερων συναδέλφων του, στο ότι δεν ήταν επιλογή του να είναι μόνος σε νυχτερινή βάρδια σε έναν κομβικό σταθμό, όπως είναι αυτός της Λάρισας, καθώς και στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, ενώ επέρριψε ευθύνες και στον μηχανοδηγό του ιντερσίτι, που δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες όταν διαπίστωσε αντικανονική αλλαγή γραμμής.

Τέλος οι κατηγορούμενοι, Μουρουδελης, Ελευθερίου, Αμανατίδης , Σπηλιόπουλος και τα δύο στελέχη της Hellenic Train αρνήθηκαν διά των δικηγόρων τους τις κατηγορίες.

Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς και τις ενστάσεις των υπολοίπων κατηγορουμένων.