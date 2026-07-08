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Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η πολιτική σύγκρουση μεταφέρεται την Παρασκευή στη Βουλή, με επίκεντρο την ακρίβεια.

Σκληραίνει το «μαρκάρισμα» προς την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, μετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές και επικοινωνιακές παρεμβάσεις του για την οικονομία, επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά την Επίκαιρη Επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποτέλεσε το εφαλτήριο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έκανε μέσω Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τη συνέντευξη Τύπου των αρμόδιων τομεαρχών, Παύλου Γερουλάνου και Γιώργου Παλαιοδήμου, τη «σκυτάλη» πήρε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα πήγε χαμένη, παραθέτοντας ενδεικτικά όσα είχαν προβλεφθεί και όσα τελικά υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η συνέχεια δίνεται και πάλι από τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει επτά παρεμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο κύκλος των πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία κορυφώνεται την Παρασκευή με τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η οικονομία αποτελεί το πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδείξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και να ενισχύσει το προφίλ του ως εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν στη δεύτερη θέση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ να αναζητά τρόπους ανάκτησης της πολιτικής πρωτοβουλίας και βελτίωσης της δημοσκοπικής του εικόνας.

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Οι επτά προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της προσπάθειας να αναδείξουν τις διαφορές τους με την κυβερνητική οικονομική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει επτά παρεμβάσεις που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

«Πρώτον: Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση.

Δεν μπορεί μια βιώσιμη επιχείρηση που παράγει, που απασχολεί εργαζόμενους και θέλει να επενδύσει, να παραμένει εγκλωβισμένη στα βάρη που δημιούργησε η δεκαπενταετής κρίση.

Γι' αυτό προτείνουμε νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας με τις 72 δόσεις δεν δίνει ανάσα ανακούφισης.

Παράλληλα, έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

– Με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ.

-Με κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

-Με υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τέλος τα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι.

-Με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Με το ΠΑΣΟΚ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα σταματήσει να είναι ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας, όπως αυτό που στήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Δεύτερον: Θεσμοθετούμε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της.

Γι' αυτό δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Καταθέσαμε μάλιστα σχετική τροπολογία στη Βουλή, την οποία απέρριψε η Νέα Δημοκρατία.

Τρίτον: Ανοίγουμε επιτέλους τη χρηματοδότηση στους πολλούς.

Η πρόσβαση στον δανεισμό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν κάποιος είναι ήδη μεγάλος πελάτης μιας συστημικής τράπεζας.

Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και με ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα στηρίζει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

Η κυβέρνηση θυμήθηκε πολύ αργά να μεταφέρει δύο δισεκατομμύρια ευρώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το έκανε επειδή πίεζαν οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εμείς προτείνουμε κάτι πολύ διαφορετικό.

Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα που δεν θα λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τέταρτον: Μειώνουμε το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προτείνουμε την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Δεν είναι μόνο ζήτημα φορολόγησης.

Είναι και ζήτημα απλοποίησης της καθημερινής λειτουργίας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Πέμπτον: Τελειώνουμε με την αδικία της τεκμαρτής φορολόγησης.

Η κυβέρνηση, παρά τους πανηγυρισμούς της για τη μείωση δεκάδων φόρων, αιφνιδίασε τους επαγγελματίες επιβάλλοντας την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση. Με αυτή την επιλογή αντιμετωπίζει συλλήβδην τους ελεύθερους επαγγελματίες ως ύποπτους φοροδιαφυγής, επιβάλλοντας έναν άδικο και ισοπεδωτικό μηχανισμό φορολόγησης που αγνοεί την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την άμεση κατάργησή της και την επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα.

Το κράτος οφείλει να αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή.

Όχι να επιβάλλει οριζόντια μέτρα που αδικούν τους συνεπείς και νομιμοποιούν τους μεγάλους φοροφυγάδες.

Έκτον: Κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των φορολογικών βαρών της κρίσης.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για βιώσιμη ανάπτυξη, όταν εξακολουθεί να διατηρεί φόρους που θεσπίστηκαν ως προσωρινά μέτρα πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Δεσμευόμαστε για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Και παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Έβδομον: Διαμορφώνουμε μια δίκαιη και βιώσιμη αγορά εργασίας.

Γι’ αυτό προτείνουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

«Αυτές οι επτά παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα», αναφέρουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν: «Συνιστούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη».